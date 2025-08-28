'6년 활동 중단' 주진모, 스윙 한번에 2700만 원 시계 획득…"믿기…

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 주진모가 골프장에서 홀인원을 기록하며 롤렉스를 손에 넣는 뜻밖의 근황을 전했다.
특히 홀인원 상품이 걸린 7번 홀에서 주진모가 9번 아이언으로 친 공이 단번에 홀컵으로 빨려 들어가 극적인 홀인원을 완성했다.
현장에서 변기수와 주진모는 얼싸안으며 환호했고, 옆에서 경기를 지켜보던 팀에서도 축하 인사가 이어졌다.
MC 변기수는 "말도 안 된다. 어떡하냐. 홀인원 이벤트를 1년 동안 해야 하는데 시작하자마자 떠나보냈다. 말도 안 되는 상황이 벌어졌다. 채널 개설 후 5년 만에 최초 홀인원이다. 홀인원 상품이 걸린 첫날에 주인공이 탄생됐다"며 흥분을 감추지 못했다.
주진모는 "태어나서 홀인원은 이번이 두 번째다. 막상 홀인원을 하고 나면 정신이 멍해진다. 긴가민가하고"고 소감을 전했다.
한편 주진모는 2020년 사생활 유출 논란 이후 긴 공백기를 가졌고, 지난해 TV조선 '백반기행' 출연을 통해 오랜만에 대중 앞에 모습을 드러낸 바 있다.
