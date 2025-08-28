스포츠조선

소유진, ♥백종원 대신...혼자 살림+육아 도맡은 슈퍼맘

최종수정 2025-08-28 19:10

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 소유진이 집안일부터 아이들 육아까지 홀로 다 하는 '슈퍼맘'의 면모를 자랑했다.

27일 소유진은 "즐거웠다니 엄마도 좋아! 오늘도 잘 보냈다~!"라며 수영장에서 아이들과 놀아준 후 집으로 향했다.

소유진은 집에 돌아온 후에도 "쉽고 맛있게 건강하게 요리하는 요즘"이라며 아이들에게 음식을 만들어주는 레시피를 공개하기도 했다.

한편 소유진은 지난 2013년 15세 연상의 요리연구가 백종원과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

최근 소유진의 남편 백종원은 운영하고 있는 회사에 관련한 각종 논란으로 위기에 봉착했다.

