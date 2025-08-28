스포츠조선

한가인, 평생 먹은 라면 10개라더니…편의점서 '컵라면' 흡입

기사입력 2025-08-28 18:40


한가인, 평생 먹은 라면 10개라더니…편의점서 '컵라면' 흡입

한가인, 평생 먹은 라면 10개라더니…편의점서 '컵라면' 흡입

한가인, 평생 먹은 라면 10개라더니…편의점서 '컵라면' 흡입

한가인, 평생 먹은 라면 10개라더니…편의점서 '컵라면' 흡입

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 한가인이 색다른 알바 체험을 공개했다.

28일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '절세미녀 한가인이 편의점 알바를 하면 벌어지는 일 (조카 최초공개, 요즘 편의점 꿀조합)'라는 제목의 영상을 업데이트했다.

영상서 한가인은 "어릴 때 우동집에서 알바를 한 이후 처음"이라며 긴장된 마음을 드러냈다.

이번에는 친조카와 함께 편의점에서 물류 진열, 계산, 배달, 택배 접수 등 다양한 업무를 직접 체험했다.

한가인은 "손님이 오면 계산도 해야 하고 진열도 하고 배달도 해야 한다"며 정신없이 분주한 모습을 보였고, 시급으로는 단 2만 60원을 받았다.

알바비를 받은 한가인은 "이걸로 편의점 꿀조합을 먹어봐야겠다"라며 엄청난 음식을 구입했고, 알바비에서 무려 2000원을 남겨 웃음을 자아냈다.

한가인은 밀키스와 블루레모네이드를 섞어 마시는 이른바 '편의점 음료 조합'을 맛본 그는 "웬만하면 강추 안 하는데 이건 진짜 강추"라며 만족감을 드러냈다.

이어 한가인은 잘 먹지 않는다는 컵라면 까지 흡입하는 모습을 보였다.


앞서 한가인은 한 예능에서 "태어나서 먹은 라면이 10봉지 정도 된다"고 밝힌 바 있다.

이후 소문이 부풀려 지자 한가인은 "오늘 굉장히 신이 났다. 죄책감 없이 라면을 먹을 수 있는 날이다"며 "하도 오해를 많이 하시더라. 저희 남편도 심지어 라면 안 먹는다고 했는데 '자꾸 그렇게 라면 먹는 모습을 보여주면 어떡하냐'고 걱정하고 있다"고 전했다.

또한 "라면을 좋아하지만 조금 불편해서 덜 먹으려고 하는 것뿐이지 라면을 사랑한다. 맛있는 음식이라고 생각한다"고 해명했다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘치매’ 브루스 윌리스, 결혼 사실도 잊어..“다른 집서 요양 중”

2.

'외모지상주의' 박태준, 걸그룹 출신 최수정과 4년만 이혼…수백억대 재산분할 전쟁[SC이슈]

3.

민혜연, '주진모 6년' 놀아도 돈 펑펑..직원에 '디올백' 플렉스

4.

유승준, 세번째 비자소송 승소…法 "병역기피 적절했다는 판단은 아냐"[종합]

5.

'결혼 4년만 이혼' 박태준·최수정, 누구?…얼짱 출신→강남 건물 3채[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

‘치매’ 브루스 윌리스, 결혼 사실도 잊어..“다른 집서 요양 중”

2.

'외모지상주의' 박태준, 걸그룹 출신 최수정과 4년만 이혼…수백억대 재산분할 전쟁[SC이슈]

3.

민혜연, '주진모 6년' 놀아도 돈 펑펑..직원에 '디올백' 플렉스

4.

유승준, 세번째 비자소송 승소…法 "병역기피 적절했다는 판단은 아냐"[종합]

5.

'결혼 4년만 이혼' 박태준·최수정, 누구?…얼짱 출신→강남 건물 3채[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이젠 못주는 카드다." 124억 FA 뒤를 이을지도. 1할대 치던 대수비가 주전급이 됐다[창원 코멘트]

2.

"다시 등장한 SON 스승" '4부에 충격패' 아모림, 1년도 못 채우고 경질 위기…포체티노, 맨유 차기 감독 후보 또 거론

3.

'8월 꼴찌' 총력전 선언한 롯데, 답답함 풀릴까? '분위기 쇄신' 칼 뽑았다…김상진·김현욱·이병규 코치 1군 등록 [부산현장]

4.

"PSG 이강인이 5500km 떨어진 카자흐스탄 원정길에 오릅니다" 가능, 이게 다 셀틱의 日 공격수 때문…29일 UCL 리그 페이즈 추첨

5.

'156㎞ 파이어볼러' 홍민기, 팔꿈치 이상없다…가슴 쓸어내린 롯데 "검진 결과 염증·손상 無" [부산체크]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.