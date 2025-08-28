스포츠조선

김남주, 170억 집 공개 "안방보다 넓은 화장실..집 커도 내 공간은 없어" (안목의여왕)

최종수정 2025-08-28 21:33

김남주, 170억 집 공개 "안방보다 넓은 화장실..집 커도 내 공간은 …

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 김남주가 삼성동 170억 집에서의 삶을 공개했다.

28일 방송된 SBS Life 예능 프로그램 '안목의 여왕 김남주'에서는 김남주가 자신만의 로망을 가득 넣은 스튜디오를 오픈했다.

8월 스튜디오 오픈식, 김남주는 설레어 하며 블랙, 골드, 실버 조합에 내부는 브릭 컬러가 포인트인 주방을 공개했다. 김남주는 "에르메스 같지? 그래서 브릭 컬러를 골랐다"며 하나하나 설명도 했다.

김남주는 "내가 생각했던 대로 나온 거 같다. 그 댓글 봤냐. '유튜브 최초 숨어서 요리하기'라는 거. 나 짠하다. 내가 그리 짠한 캐릭터가 아닌데"라며 새로운 공간에 만족스러워 했다.

김남주는 "엄마들은 다 공감하실 거다. 자기만의 공간을 갖는 게 어렵다. 혼자 있고 싶은데 혼자 있을 공간이 없었다. 나도. 집 오픈하기 전에 이런 얘기 했으면 진짜 안믿으셨을 거 같다. 내가 (안방보다) 넓다고 화장실에 들어가있을 순 없지 않냐"라 털어놓았다.


김남주, 170억 집 공개 "안방보다 넓은 화장실..집 커도 내 공간은 …
그는 "내가 옛날에 아이들 낳고 물욕이 없었다. 그래서 반지 같은 거 막 언니 주고 '난 이런 거 필요 없다' 했다. 근데 보석가게 사장님이 '곧 돌아올 거예요'라 하셨다는 거다. 여자들은 사이클이 있다더라. 막 갖고 싶다가 필요 없어졌다가 한다더라"라며 "그릇도 난 필요 없다 했는데 여기에 맞는 그릇들을 사서 하나 둘씩 모아보려고 한다"라 했다.

김남주는 프랑스 하이엔드 그릇을 소개하며 "2500만 원 어치를 샀었다. 너무 예쁜 거다. 안목을 사는 거 같았다"라고 해 놀라움을 자아냈다.

이탈리안 셰프 테오와 함께 하는 쿠킹 클래스. 테오는 "너무 더우니까 럭셔리하면서도 쉬운 요리를 해보겠다"라며 딱새우 회를 메인으로 한 요리를 완성했다.


한편 김남주는 2005년 배우 김승우와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 부부는 지난 2003년 김남주 명의로 80평대 정원이 딸린 삼성동 주택을 20억원에 매입했다. 현재 매매가는 약 160억~170억대로 알려져있다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

소유진, ♥백종원 대신...혼자 살림+육아 도맡은 슈퍼맘

2.

김대호, 최다니엘 태도 논란에 결국 '폭발'…"쟤 집에 보내"(흙심인대호)

3.

'임신 8개월' 이시영, 셔츠 팽팽해진 만삭 D라인 당당히 공개..성수동 카페 활보

4.

김지혜♥박준형, '결혼 20주년' 리마인드 웨딩 화보 찍었다 [화보]

5.

'6년 활동 중단' 주진모, 스윙 한번에 2700만 원 시계 획득…"믿기지 않아"

연예 많이본뉴스
1.

소유진, ♥백종원 대신...혼자 살림+육아 도맡은 슈퍼맘

2.

김대호, 최다니엘 태도 논란에 결국 '폭발'…"쟤 집에 보내"(흙심인대호)

3.

'임신 8개월' 이시영, 셔츠 팽팽해진 만삭 D라인 당당히 공개..성수동 카페 활보

4.

김지혜♥박준형, '결혼 20주년' 리마인드 웨딩 화보 찍었다 [화보]

5.

'6년 활동 중단' 주진모, 스윙 한번에 2700만 원 시계 획득…"믿기지 않아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"못 믿겠다" 오심 속출에 자국 심판 손사래 치는 중국, 결국 외국인 심판 수입

2.

'세영아 한판붙자!' 심유진, 이변의 승리로 8강 선착…천적 툰중에 2-0완승, 8강서 안세영과 대결 가능성

3.

'무안타→무안타' 왜 리베라토 조기 교체했나, 선발도 제외…"지금, 조금 더 치료해야"[고척 현장]

4.

155km 강속구에도 볼넷 5개, 4실점 조기강판 1R 유망주. 그런데 "본인은 만족했다." 감독도 "다음에도 기회 주고 싶은데..." 왜?[창원 코멘트]

5.

박찬형 가르치는 노진혁, 후배 사랑 느껴지는 멘토링 '감동이네' [영상]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.