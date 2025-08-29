"딸에게 죄인 같습니다" 박재현, 배우 은퇴→베트남 생활 1년 눈물의 고…

|
|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 박재현이 이혼 후 베트남에서 사는 사연을 고백했다.
28일 방송된 MBN 예능프로그램 '특종세상'에서는 베트남에서 제2의 삶을 사는 배우에 대해 조명했다.
주말 오전 간판 재연 프로그램에서 1000회 출연을 했던 박재현은 돌연 모든 걸 정리하고 베트남으로 떠났다고.
그는 "제가 할 수 있는 일은 다 찾아서 하는 편이다. 큰 돈은 안되지만 생활비라도 이렇게 벌 수 있으니까"라 했다. 박재현은 가족들과 떨어져 홀로 고통의 시간을 견디고 있었다.
딸과 영상통화를 한 박재현은 울컥해 오열했고 "못난 아빠 만나서 고생하는 거 같아 미안하다"라고 울먹였다.
재현은 베트남에서 벌써 1년을 지냈다. 박재현은 "일해야 하는 곳이 한 군데 더 있다"며 카페에서 일을 했다. 몰려든 손님에 정신 없이 뛰어다니기도 했다.
박재현은 4명에서 카페를 창업했다고. 그는 한국식 베이커리 카페로 베트남에서의 성공을 꿈꾸고 있었다.
베트남에서 홀로 살고 있다는 박재현은 어느날 갑자기 프로그램 하차 후 사라져버렸다. 박재현은 "소위 말하는 재연 배우라는 타이틀을 저희가 가지게 됐는데 사람들이 틀에 가둬놓고 부르더라. '재연배우'라는 호칭을 굉장히 싫어했다. 다른 프로그램 보면 출연료가 얼마니 하는데 저희는 굉장히 적었다. 이걸로만은 생계를 유지하기 어려웠다"고 했다.
이어 "저 혼자였다면 아마 배우를 꾸준히 했을 수도 있는데 가장으로서 먹여 살려야 할 가족이 있었다"라 털어놓았다. 방송 조명 스태프, SNS 사업까지 새로 시작한 일이 모두 수포로 돌아갔다는 박재현은 결국 아무도 자신을 모르는 베트남에서의 새 삶을 택했다.
|
박재현은 "떨어져 사는 건 정응했는데 딸만 보면 마음이 아프다. 건강한 몸을 주지도 못했다. 아빠가 같이 있어야 할 나인데 같이 있지도 못하고 있다. 딸이 선천성으로 심장이 안좋다. 4번의 대수술을 했다"라 고백했다.
박재현은 "바깥을 보면 엄청 화려하지 않냐. 살면서 이렇게 제가 초라하다고 느낀 적이 없었다"면서 "지금은 다른 생각 안한다. 저도 다시 이만큼 화려해지자 싶다"라며 딸을 위해 다시 재기를 꿈꾼다 했다.
박재현은 3개월만에 한국으로 들어가기로 했다. 집에 온 박재현은 신당에서 기도부터 드렸다. 박재현은 "서울에 볼일있어 왔을 때 여기서 지낼 수 있게 해주셔서 지내고 있다"며 신당이 임시 거처라고 밝혔다.
박재현은 "하는 일을 응원해주지만 보기는 힘들다"며 무당이 된 아내를 보러 시골로 향했다. 아내는 2년 전 신내림을 받았다. 수술에 좋은 길일을 찾기 뒤해 찾았던 점집에서 들은 충격적인 이야기.
아내는 "아이 때문에 점집을 갔는데 저한테 신을 받으라는 거다. 갑자기 일어날 수도 없게 계속 토를 하고 어지러웠다. 딸의 아픈 부분도 신병 영향이 있었다 얘기를 들어서 '내가 해야겠다' 싶었다"라 고백했다.
|
수술 후 회복 중이라는 딸, 박재현은 딸을 만나러 가기로 했다. 딸은 평생 약을 먹어야 한다고. 박재현은 현재 아내와 이혼한 상태였다. 그는 "이혼진진 됐지만 친구처럼 지내고 있다"고 밝혔다.
8년 전 16살 나이차를 극복하고 결혼했지만 복합적인 상황으로 이혼까지 가게 됐다. 박재현은 "저도 성격이 욱하기도 했고 아내도 어리다보니까 그런 상황을 잘 못이겨내는 스타일이었던 거 같다. '딸 하나 건강하게 잘 키우면 된다'가 목표였다. 그래서 이혼했어도 마음은 맞는다"라 했다.
이혼은 했지만 부모로서 최선을 다하는 두 사람. 박재현은 "임신 5개월차에 심장이 안좋다는 말을 들었다. 아기 엄마랑 엄청 많이 울었다. 빨리 잘 돼서 아빠다운 아빠가 되고 싶다"라며 울었다.
shyun@sportschosun.com