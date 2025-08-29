전현무, 보아 신곡 배경화면 '빛삭'...'취중 라방' 논란 의식했나

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 방송인 전현무가 SNS에 반려견과 찍은 사진을 공개했다가, 배경음악으로 설정한 보아의 신곡 때문에 게시글을 곧 내리는 해프닝을 겪었다.
지난 27일 전현무는 자신의 SNS에 "요놈의 새끼를 어찌할꼬. 쿠로. 포메 안은 시츄"라는 글과 함께 반려견과 함께한 사진을 게재했다.
하지만 네티즌들의 시선을 끈 것은 사진이 아니라 배경음악이었다. 전현무는 해당 게시물에 보아의 신곡 'Crazier'를 삽입했는데, 앞서 두 사람이 지난 4월 '취중 라방' 논란으로 주목받은 적 있어 관심이 더욱 집중됐다.
곧 게시물 댓글에서 일부 네티즌들이 음악에 대해 언급하자, 전현무는 배경음악을 빠르게 삭제했다.
|
앞서 보아는 지난 4월 전현무의 집에 놀러가 식사와 술을 마시던 도중, 갑자기 라이브 방송을 켠 전현무와 대화를 나눴다.
보아는 전현무에게 스킨십을 하며 편안한 태도로 토크를 하던 도중 '전현무-박나래 열애설'에 대해 "어떻게 생각하냐"는 전현무의 질문에 고개를 저으며 "사귈 수가 없다"라 답했다.
이에 전현무는 "박나래가 아깝냐"라 물었고 보아는 당연하다는 듯이 "오빠가 아깝다"고 말했다. 놀란 전현무는 "괜찮겠냐"고 재차 물었지만 보아는 "상관없다"며 무심하게 답했다.
"염병하네"라며 욕설까지 한 보아는 걱정하는 전혀무에게 "원래 이런 거 사람들이 좋아한다"며 고개를 저었다.
갑작스러운 라이브 방송에 결국 매니저에게 전화가 걸려오면서 전현무는 "지금 회사가 뒤집혔다. 이사님(보아)이 술 취한 얘기를 하셔서"라며 황급히 방송을 종료했다.
취중 라이브 방송에 보아의 팬들은 물론이고 박나래의 팬들은 "자리에 없는 사람을 굳이 이야기 할 필요가 있느냐" "박나래 머리채는 왜 잡지" "너무 무례하다" 등의 비판이 확산되면서 결국 보아는 사과까지 하게 됐다.
이후 보아는 "지난 몇 년간 저는 일 뿐 아니라 사적으로도 힘든 시간들을 겪어왔다. 그럼에도 저는 제가 할 수 있는 최선을 다해 달려왔다고 믿었다. 하지만 그 달려가는 모습이 어떤 분들에겐 불편하게 느껴졌을 수도 있다는 생각도 들더라"라고 고백했다.
이어 "예전에는 그저 하라는 것만 열심히 하면 더 잘 될 거라고 믿었다. 하지만 세상도 바뀌고, 저도 변하고, 그 변화들이 동시에 밀려오면서 '이 자리가 내가 서 있을 곳이 맞는 걸까?'라는 고민을 수없이 반복하게 되었다"며 "그럼에도 불구하고 제가 음악을 놓지 못한 이유는 음악이 사라지면 제 인생이 송두리째 무너지는 느낌이기 때문"이라 밝혔다.
보아는 "무너지고, 또 무너지고, 다시는 일어설 수 없을 것 같던 순간들 속에서도 여러분과 음악이 있더라"라며 "언제나 믿어주시고, 걱정해주시고, 조용히 응원해주시는 모든 분들께 진심으로 감사 드린다"고 자신을 믿어준 팬들에 대해 고마운 마음을 전했다.
