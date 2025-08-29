스포츠조선

한가인, 30년 만에 '알바' 도전…"2시간 일해 2만 60원 벌었다"

기사입력 2025-08-29 06:33


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 한가인이 30년 만에 아르바이트에 도전하며 색다른 경험을 전했다.

28일 한가인의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "절세 미녀 한가인이 편의점 알바를 하면 벌어지는 일 (조카 최초 공개, 요즘 편의점 꿀 조합)"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 한가인은 "일찍 데뷔해 아르바이트를 많이 해보지 못했는데, 중학교 때 우동집에서 우동 나르는 알바를 한 이후 30년 만에 다시 알바를 하게 됐다"며 긴장된 모습으로 첫 출근을 알렸다.

이날 그는 친조카와 함께 편의점 진열, 계산, 배달 등 다양한 업무를 체험하며 분주한 하루를 보냈다. 2시간 동안 아르바이트를 마친 뒤 한가인은 "2만 60원을 벌었다. 아까워서 못 쓸 것 같다"고 소감을 전했다.

이후 한가인은 알바비로 조카와 함께 편의점에서 음료수와 라면 등을 사서 식사를 즐겼다. 식사 자리에서 그는 조카에게 "일주일에 며칠 일하냐"고 물었고, 조카가 "2번 일해서 32만 원 벌고 있다"고 답하자 "지난달에 할머니 맛있는 거 사드린다고 하더라. 착하다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

또한 한가인은 자신의 채널에 대해 "가족 채널이 되어가고 있다. 남편 연정훈, 스타일리스트, 친정어머니, 시어머니, 아이들, 그리고 조카도 나왔다"며 웃음을 보였다. 제작진은 "이제 시아버님(배우 연규진)만 남았다. 아껴두고 있는 거다"라고 덧붙여 기대감을 높였다.

