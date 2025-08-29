블랙핑크 로제, '아파트' 대박에 유튜브로만 110억 벌었다[SC이슈]

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 '유튜브 퀸'으로 올라섰다.
포브스 코리아는 27일 'K팝 팬덤, 유튜브까지 점령하다'라는 제목의 기사를 통해 2025 셀럽 유튜버 순위를 발표했다.
로제는 블랙핑크 멤버로도 글로벌한 인기를 끌었지만, 지난해 발표한 브루노 마스와의 협업곡 '아파트'로 전세계적인 신드롬을 이끌며 슈퍼스타로 우뚝 섰다. '아파트'는 공개 직후 유튜브에서 2024년 발매된 K팝 노래 중 최단 시간 1억 조회수를 달성했고, 글로벌 스포티파이와 미국 스포티파이 1위를 기록하며 뜨거운 관심을 모았다.
특히 '아파트'는 빌보드 메인싱글 차트인 핫100에서 8위로 데뷔, 3위까지 치고 올라가며 K팝 여성 가수 최초이자 최고 순위를 기록했다. 이에 KBS JOY '이십세기 힛-트쏭'에서는 "'아파트'는 음원 발매 2주 만에 스트리밍으로만 벌어들인 수익이 133억원"이라고 분석하기도 했다.
이런 가운데 로제가 유튜브로 100억원이 넘는 수익을 거뒀을 거라는 추측이 나오며 또 한번 로제의 인기를 실감하게 했다.
로제가 속한 블랙핑크 역시 구독자 9680만명, 누적 조회수 388억 건으로 전세계 아티스트를 통틀어 구독자수와 조회수 모두 1위를 기록, 81억 2000만원의 연수익을 거뒀을 거라 추정된다.
블랙핑크는 현재 3번째 월드투어 '데드라인'을 진행하고 있다. 이들은 내년 1월까지 미국 유럽 등에서 대규모 월드투어를 이어가며 월드 스타로서의 입지를 공고히 한다.
