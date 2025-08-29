스포츠조선

'9월 결혼' 김종국, 벌써 2세 준비…혹독한 육아 레슨 "운동 더 해야 돼"

기사입력 2025-08-29 09:12


'9월 결혼' 김종국, 벌써 2세 준비…혹독한 육아 레슨 "운동 더 해야…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 김종국이 결혼을 앞두고 육아 레슨을 받았다.

28일 유튜브 채널 '짐종국'에서는 '큰아빠 어디가…(feat. 쇼리, 마선호)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김종국은 절친한 쇼리의 딸, 마선호의 아들과 함께 물놀이를 즐기러 떠났다. 아이들의 짐을 가득 들고 내리는 쇼리, 마선호의 모습을 본 김종국은 "너희 짐이 왜 이렇게 많냐"고 놀랐고 쇼리는 "이게 형의 미래"라고 말했다.

물에 들어간 김종국은 아이들을 격하게 놀아줬다. 쇼리의 딸은 조용히 튜브를 타고 놀았지만 마선호의 아들은 김종국에게 달려들어 격한 물놀이를 즐겼다. 이에 김종국은 "딸은 굉장히 (차분하다.) 오늘 레슨을 받는다. 이게 다르다"고 놀랐다.


'9월 결혼' 김종국, 벌써 2세 준비…혹독한 육아 레슨 "운동 더 해야…
물놀이를 끝낸 후 고기를 구워 먹기로 한 세 사람. 아이들이 놀고 있을 동안 어른들은 먼저 고기를 먹기로 했다. 고기 맛을 음미하는 김종국에 마선호는 "아기 낳으면 형님 몫이다. 형님 '음~' 이거 못한다"고 말했다. 이에 김종국은 "그래서 애들을 비슷한 나이대로 데리고 가서 친구들끼리 놀게 하는구나"라고 또 한 번 깨달았다.

마선호는 "즐기시라. 이제 얼마 안 남았다"고 말했고 김종국은 "애가 에너지가 있는 게 낫다. 내 자식이면 너무 힘없이 있는 것보다는 에너지 있는 게 낫다. 나 아직은 괜찮은 거 같다. 그러니까 운동을 더 해야 한다. 체력을 위해서"라고 다짐했다.

집으로 가기 전, 마선호의 아들은 김종국에게 결혼 축하 편지를 건넸다. 마선호의 아들은 "김종국 큰아빠 결혼을 축하해요. 동생 낳아주시면 이안이가 잘 놀아줄게요"라며 아끼는 포켓몬 카드까지 선물로 줬다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"연예인 성격 차이 이혼? 대부분 부정행위"…변호사 폭로 나왔다[SC리뷰]

2.

'대장금' '이산' 故 신국, 루게릭 5년 투병 끝 별세..동료배우들 애도 속 5주기

3.

풍자, 17kg 빼더니 주우재와 핑크빛…"속도 맞추겠다"[SC리뷰]

4.

'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개

5.

블랙핑크 로제, '아파트' 대박에 유튜브로만 110억 벌었다[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

"연예인 성격 차이 이혼? 대부분 부정행위"…변호사 폭로 나왔다[SC리뷰]

2.

'대장금' '이산' 故 신국, 루게릭 5년 투병 끝 별세..동료배우들 애도 속 5주기

3.

풍자, 17kg 빼더니 주우재와 핑크빛…"속도 맞추겠다"[SC리뷰]

4.

'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개

5.

블랙핑크 로제, '아파트' 대박에 유튜브로만 110억 벌었다[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'또 만났다' 이강인-김민재 2년 연속 챔스 코리안더비 성사!…'배신자 낙인' 트렌트는 친정 리버풀 격돌

2.

708일 버텨내고 돌아온 오타니, 우리가 알던 그 투수였다[스조산책 MLB]

3.

누가 봐도 '호령이 덕분에 2연승!' 강렬한 '9번 타자', 6연패 팀의 멱살을 잡고 2연승 맹활약 [SC히어로]

4.

'승점 도둑 맞았다' 중국 축구도 오심으로 '몸살', "골 인정 잘못, VAR 미개입도 잘못"

5.

폰세 넘은 괴력 K→이제 '-19' 신기록도 자신한다, 언제? "2G면 가능하지 않을까요?"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.