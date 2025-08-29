스포츠조선

이지혜, ♥문재완에 별거 선언…새 사무실 구해주고 "여기 살면 되지"

기사입력 2025-08-29 10:02


이지혜, ♥문재완에 별거 선언…새 사무실 구해주고 "여기 살면 되지"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 이지혜의 남편 문재완이 새 사무실을 얻었다.

28일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에서는 '이지혜 세무사 남편에게 인생 첫 개인 공간 선물한 특별한 내조'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이지혜는 "저희 남편 사무실 개인 공간이다. 사무실이 있기 하지만 공간이 너무 작다고 해서 개인 공간이 필요하다더라. 회사가 있는 건물 안에 자기 공간을 하나 더 얻었다"고 밝혔다.

문재완의 새 보금자리는 뻥 뚫린 뷰와 아늑함을 자랑했다. 샤워실도 있는 사무실에 이지혜는 "뭐하려고 그러냐. 여기 침대 놓고 개인적으로 (쓸 거냐)"라고 이야기하다 "잘 됐다. 별거하면 되겠다. 침대 하나 놔줄게"라고 밝혔다.

이에 문재완은 "그래? 난 좋지"라고 받아쳤고 이지혜는 "여기 살면 되지"라고 부추겼다. 빈 사무실을 둘러보며 이지혜는 "책상도 놓고 소파도 넣고. 자는 공간은 만들지 않겠다. 물론 자는 공간이 없어도 할 건 다 하는데 약간 수상하다. 바람 난 우리 남편인가? 갑자기 여긴 왜 왔지?"라고 문재완을 의심했다.


이지혜, ♥문재완에 별거 선언…새 사무실 구해주고 "여기 살면 되지"
해외 출장을 다녀온 후 다시 사무실을 방문한 이지혜. 이지혜는 문재완의 가구 배치가 마음에 안 든다며 다시 손을 봤다. 공간을 정리하던 중 이지혜는 문재완이 산 커플 슬리퍼를 발견했다. 이지혜는 "짜증나는데 귀여운 건 핑크색, 하늘색으로 커플로 맞춘 거다. 왜 커플로 맞춘 거냐. 우리 여기 자주 오지도 않는데. 수상해"라고 따졌지만 문재완은 "우리 와이프가 수상하다니까 좋다. 의심해주는 거 너무 좋다"고 오히려 좋아했다.

주문한 가구들이 모두 도착한 후 이지혜 문재완 부부는 제대로 사무실을 소개했다. 문재완은 "우리 아내의 피와 땀이 들어갔다"고 말했고 이지혜는 "문재완 스폰서라고나 할까요. 세세한 것부터 제가 다 준비했다"고 뿌듯해했다.

wjlee@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

"연예인 성격 차이 이혼? 대부분 부정행위"…변호사 폭로 나왔다[SC리뷰]

2.

'대장금' '이산' 故 신국, 루게릭 5년 투병 끝 별세..동료배우들 애도 속 5주기

3.

풍자, 17kg 빼더니 주우재와 핑크빛…"속도 맞추겠다"[SC리뷰]

4.

'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개

5.

블랙핑크 로제, '아파트' 대박에 유튜브로만 110억 벌었다[SC이슈]

