'치과의사♥'이정현 "결혼 후 신혼 내내 슬펐다"…무슨 일이길래('편스토…

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이정현이 남편에 대한 고마움을 전한다.
29일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 하루에도 몇 번씩 냉탕과 온탕을 넘나들며 웃음을 주는 결혼 7년 차 이정현 부부의 이야기가 공개된다. 티격태격하는 것 같지만 늘 서로에게 가장 고마워하는 부부의 진심이 금요일 저녁 따뜻함을 안겨줄 것으로 보인다.
홍게 요리를 하는 내내 냉탕과 온탕을 오가며 티격태격한 이정현 부부. 그러던 중 이정현이 뭔가 결심한 듯 남편에게 사뭇 과하게 다정한 모습을 보여 웃음을 선사한다. 홍게 요리를 먹여주는가 하면 신혼시절 부르던 애칭 '베비'를 소환하기도. 이정현 남편은 당황하며 "평소대로 해"라며 웃음을 터트린다. 이정현이 "베비~"라고 부르며 신혼 시절의 애교를 끌어올린 이유는 무엇일까.
두 사람은 연애 시절, 신혼 시절을 회상하며 지난 시간들을 되돌아보기 시작한다. 이정현 남편은 "결혼하고 2년 동안 사건이 없던 적이 없는 것 같다. 결혼하고 다음 달부터 장모님이 아프기 시작하셨다"라고 회상한다. 이정현도 당시를 떠올리며 "그래서 신혼이 정말 슬펐던 것 같다. 신혼여행 가서도 계속 울었다"라고 말한다. 이정현의 어머니는 2년 동안 투병하신 끝에 하늘로 떠나셨다고.
이정현은 "결혼하고 가장 좋았던 것이 있다. (엄마의 병환으로) 힘들 때 남편이 옆에서 위로해 주니까 큰 힘이 되더라. 엄마가 돌아가시기 전에 엄마와 매주 여행을 갔다. 남편도 휴가를 내고 같이 다녔다. 그때 엄마가 못 걸으시니까 남편이 업고 다녔다. 정말 고마웠다"라고 털어놓는다. 어느덧 이정현의 눈가는 눈물로 촉촉하게 젖었다고.
그렇다면 그런 애틋함과 고마움이 가득했던 부부가 지금처럼 냉탕 온탕을 오가며 티격태격 하게 된 이유는 무엇일까. 두 사람은 이날 서로의 속마음을 터놓고 갈등의 이유를 공개해 솔직한 부부의 토크에 관심이 쏠린다.
한편 KBS2 '편스토랑'은 29일 오후 8시 30분 방송된다.
