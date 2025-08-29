[공식] 이제연, 정채연·이진욱 만난다…'능력 만렙' 변호사 변신('에스…

스포츠조선

[공식] 이제연, 정채연·이진욱 만난다…'능력 만렙' 변호사 변신('에스콰이어')

기사입력 2025-08-29 10:34


사진 제공=판타지오

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이제연이 '능력 만렙' 변호사로 변신한다.

소속사 판타지오는 29일 "배우 이제연이 '에스콰이어'에서 '최윤근' 역으로 합류하게 되었다. 변호사이자 페러리걸로서 색다른 모습을 선보일 그의 활약상을 기대해달라"고 전했다.

JTBC 드라마 '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'는 정의롭고 당찬 신입 변호사 강효민(정채연)이 냉철한 파트너 변호사 석훈(이진욱)과 함께하며 완전한 변호사로 성장해가는 이야기를 그린 오피스 성장 드라마다.

극 중 이제연이 연기하는 윤근은 지방대 출신 변호사지만 법무법인 율림의 페러리걸로 기업 M&A건의 숨은 공신으로 활약할 만큼 실력 있는 인물이다. 하지만 더 이상 페러리걸이 아닌 변호사로 일하고 싶다는 야망을 가진 인물로 극의 긴장감을 불러일으킬 예정이다.

2015년 영화 '공백의 얼굴들'로 데뷔한 이제연은 '염력', '인랑' '침입자' '공조2: 인터내셔날' '카를로비바리', 드라마 '엽기적인 그녀' '열혈사제' '안나' '악귀' '하이드' 등 스크린과 TV를 오가며 다수의 작품을 통해 안정적인 연기력을 선보여 폭넓은 연기 스펙트럼을 인증했다.

참여하는 작품마다 색다른 모습과 캐릭터로 시청자들의 시선을 사로잡아 온 이제연이 '에스콰이어'를 통해 어떤 새로운 매력으로 보일지 기대감을 높이고 있다.

한편, 이제연이 출연하는 JTBC 토일드라마 '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

