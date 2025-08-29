이선빈, ♥이광수와 8년 열애 비결 "대중이 지켜줘"

|
[스포츠조선 백지은 기자] 배우 이선빈이 공개 열애 중인 이광수를 언급했다.
29일 오후 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 MBN '전현무계획2' 44회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '당일치기 바다여행' 2탄으로 강화도에서 뭉친 가운데, '먹친구' 이선빈과 함께 꽃게탕을 즐기며 '대환장 케미'를 발산하는 하루가 펼쳐진다.
연애 이야기가 나오자, 전현무는이광수와 8년간 예쁜 사랑을 키워오고 있는 이선빈에게 "장기연애 꿀팁 좀 알려 달라. 어떻게 해야 돼?"라고 묻는다. 이선빈은 "만날 때마다 웃을 일이 생기는 사이가 되는 것"이라고 답하면서 "(우리 커플은) 편하고 코드가 잘 맞다"고 말한다. 이어 이선빈은 "저희는 자유롭게 다닌다. 놀이공원도 많이 간다. (연애한 지) 오래 돼서 오히려 대중이 지켜주시는 느낌"이라고 덧붙여 전현무-곽튜브를 잔뜩 몰입시킨다.
그런가 하면, 전현무는 걸그룹 연습생 출신인 이선빈에게 "노래 한 곡 부탁드린다"며 즉석 라이브를 요청한다. 이선빈은 "현무 선배를 위한 곡"이라고 한 뒤, 짠내 가득한 가사의 노래를 불러 현장을 뒤집어 놓는다. 전현무는 뒷목을 잡으면서 "진짜 직접적으로 때려버리네"라고 '현타'를 호소한다. 이에 이선빈은 "사장님! 여기 술 한 병이요~"라고 받아치는데, 과연 이선빈이 전현무를 위해 불러준 노래가 무엇일지에 궁금증이 솟구친다.
