스포츠조선

서우, 활동중단 6년만 '미국살이' 근황 공개 "너무 다른 삶 살고 있어"

기사입력 2025-08-29 15:02


서우, 활동중단 6년만 '미국살이' 근황 공개 "너무 다른 삶 살고 있어…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 서우가 반가운 근황을 공개했다.

서우는 28일 "오~~~~~~래 전 cf로 데뷔해서 잠깐의 배우 생활을 했던 저는 지금 너무나 다른 삶을 살고 있다"며 "행복하게 지내는 하루하루를 일기 쓰듯이 소중하게 기억하고 싶어서 유튜브에 영상을 올리려고 한다. 부족한 모습 그대로 보여드릴 거라 부끄럽지만 많이 도와주시면 그 모든 것들을 감사하게 생각하겠다"고 유튜브 도전 소식을 알렸다.

서우가 게재한 예고 영상은 미국살이 근황이었다. 서우는 "유튜브에 시즌1로 올릴 영상은 제가 미국에서 90일 동안 살았던 일들을 올리려 한다. 아주 아주 많이 먹고 많이 웃고 행복했던 시간이었다"며 "뉴욕, 뉴저지, 조지아에서 있었던 일들"이라고 세 달 간 미국에서 지냈다고 밝혔다.

서우는 "90일 동안 제가 얼마나 행복했는지 많은 분들이 같이 보고 행복했으며 좋겠다"며 "시즌1은 이렇게 시작하는데 많은 분들이 시즌2도 기대해주시면서 많은 아이디어와 댓글과 응원 남겨주시면 감사하겠다"고 당부했다.

서우는 지난 2007년 영화 '아들'로 데뷔, '탐나는 도다', '신데렐라 언니', '욕망의 불꽃' 등의 드라마와 '미쓰 홍당무' ,'하녀' 등의 영화에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 활발하게 활동하던 서우는 2019년 개봉한 영화 '더하우스' 출연 이후 6년째 활동을 쉬고 있다.

6년 만에 유튜브로 일상을 공개하는 서우가 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모아지고 있다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비 왔나"

2.

윤민수, '절친'이 이혼 예상한 결혼 생활 "가까이서 지켜본 결과..." ('미우새')

3.

이상순 워치 속 12년 전 '비공개' ♥이효리..."사랑꾼 재질"

4.

이종혁 "윤민수 이혼 예상했다"…아내까지 충격발언

5.

이효리, 9월 요가원 개업…직접 수업 진행→♥이상순도 응원[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비 왔나"

2.

윤민수, '절친'이 이혼 예상한 결혼 생활 "가까이서 지켜본 결과..." ('미우새')

3.

이상순 워치 속 12년 전 '비공개' ♥이효리..."사랑꾼 재질"

4.

이종혁 "윤민수 이혼 예상했다"…아내까지 충격발언

5.

이효리, 9월 요가원 개업…직접 수업 진행→♥이상순도 응원[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

데뷔 71일 만에 '기피인물' 낙인, 착한 일한 50억 FA도 복 받았다 [부산 현장]

2.

'겸손하네' 김경문 감독 격려에 꾸벅 인사로 답한 정우주, ML 스카우트까지 매료시킨 9구 KKK[고척 현장]

3.

LG, KBO리그 10구단 체제 최초로 '전 구단 상대 우위' 도전

4.

'미국과 다르다' 멕시코, 로사노·히메네스 등 최정예로 홍명보호 상대…민재·희찬 동료+귀화FW 발탁

5.

"기본기가 잘 갖춰진 팀은 쉽게 무너지지 않는다"…대변신 OK저축은행, 봄배구 전도사는 왜 日 배구 주목했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.