스윙스, '직장인들 시즌2' 인턴 된다…'부캐 문지훈'으로 변신

기사입력 2025-08-29 16:58


사진 제공=쿠팡플레이

[스포츠조선 안소윤 기자] 래퍼 스윙스가 쿠팡플레이 시리즈 '직장인들' 시즌 2의 4화 게스트로 출연해 코미디 속사포 내공을 발휘한다.

공개된 예고편에는 '후 부장님' 백현진이 DY기획에 온 이유가 구조조정 때문이라는 흉흉한 소문에 이어 엎친 데 덮친 격으로 스윙스가 '뉴 인턴'으로 출근하자, 직원들의 생존 전쟁이 본격적으로 불붙었다. 연기 경험을 쌓기 위해 출근했다는 해명에도 직원들의 견제가 쏟아졌으며, 같은 인턴임에도 불구하고 선배 행세를 하며 기강을 잡는 심자윤(STAYC 윤)과 차정원(카더가든)에게 눈총을 받으면서 험난한 인턴 생활이 예고돼 본편에 대한 흥미를 자아낸다.

직원들의 연이은 지적과 꾸짖음도 잘 참아내던 스윙스는 대놓고 면박을 주는 '깐족 에이스' 김원훈에게 결국 좌절하고 만다. 대표 신동엽에게 인턴 생활의 고충을 토로하지만, 되레 김원훈으로부터 "고자질했냐"라며 뒷덜미를 제압당하는 일촉즉발 육탄전이 예고되면서 '매콤 살벌한 웃음'을 기대케 한다.

함께 공개된 스틸에서도 방문증을 목에 걸고 등장한 스윙스의 해맑은 모습과 이러한 상황이 내키지 않는 듯 무표정으로 일관한 직원들의 반응이 동시 포착돼 눈길을 끈다. 특히 프레젠테이션 화면으로 띄워진 금으로 만든 'DY기획 문지훈' 사원증이 풀스토리에 대한 호기심을 안긴다. 프로듀서, 힙합 레이블 대표, 사업가, 유튜버 등 '프로 N잡러'이자 과거 힙합씬에서 '디스 전쟁'으로 화제를 모은 베테랑 래퍼 스윙스가 즉흥 애드리브로 단련된 DY기획 직원들과는 어떤 생존 배틀을 벌일지 궁금증을 더한다.

한편 쿠팡플레이 시리즈 '직장인들' 시즌 2는 매주 토요일 저녁 8시 오직 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 쿠팡플레이에서 무료로 시청 가능하다.


