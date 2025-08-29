'아침마당' 김재원 울컥 "母 빈자리 채워준 장모에 투정, 돌아가시니 후…

|
[스포츠조선닷컴 이게은기자] KBS 아나운서 김재원이 세상을 떠난 장모에게 죄송한 마음을 전했다.
28일 '이혜성의 1% 북클럽' 채널에는 '13살에 떠나보낸 엄마에 대한 '오래된 애도 『엄마의 얼굴』(김재원 아나운서)'라는 영상이 게재됐다.
그런가 하면 김재원은 애도 과정에서 발견하게 된 상황이 있다며 장모에 대해 미안함을 전했다. 김재원은 "장모님은 제가 뭘 사드리거나 기쁘게 해드리면 늘 '미안해서 어떡해. 자네 엄마가 받아야 될 효도를 내가 받네'라고 하셨는데 저는 그 말이 불편해서 '효도하지 말아요? 그런 말씀 하지 말라'라고 투정 부리듯 말했다"라고 털어놨다. 장모에게 칭찬을 들어도 투정을 부렸다면서 "돌아가시고 나니 그 말씀이라도 마음껏 하게 해드릴걸, '감사해요 장모님'이라고 할걸, 이런 생각을 하게 됐다. 엄마를 떠나보내지 못했기 때문에 해결되지 못한 감정이 장모님과의 관계에 투영돼 부작용으로 드러났던 것 같다"라며 후회했다.
