장윤정, '갑상선암' LPG 허윤아에 충격 "림프관까지 침범, 위험했다"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 장윤정이 LPG 출신 허윤아를 만나 오디션을 진행했다.
29일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '토크쇼가 되어버린 내돈내만 대국민 노래 선물 오디션 l LPG 1기 출신, 380만 인플루언서, 4년 만에 산에서 내려온 자연인 전격 출연'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
장윤정은 먼저 그룹 LPG 출신 허윤아와 만나 면접을 진행했다.
장윤정은 "2005년, 같은 시기에 일을 했었다"면서 반갑게 인사했다.
그런데 허윤아는 최근 암 수술을 받았다고 고백해 안타까움을 자아냈다. 그는 "하관 쪽이 아직 잘 안 움직인다. (갑상선 암) 수술한 지 두 달 됐다"며 "다행히 목소리가 지금 이 정도는 나온다"고 말했다.
또한 그는 "정말 운이 좋았다. 수술했을 때 림프관까지 침범한 상태여서 좀만 늦었으면 많이 안 좋았을 거라 그러더라"며 "열심히 회복 중이다"라고 털어놨다.
이어 허윤아는 "솔로 앨범을 냈는데 충격을 많이 받았다. 방송하는 분위기도 달라졌고, 같이 활동하는 사람들도 다 어려졌고. 그리고 제가 많이 떨더라"면서 "하지만 갑상선암 수술 후에는 '저질러보자, 그래야 기회가 있으니까'라는 생각으로 바꿨다"고 솔직하게 고백했다.
