이미주, 충격적인 ADHD 결과..."약 권할 정도의 수준"

기사입력 2025-08-30 07:01


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 그룹 러블리즈 출신 방송인 이미주가 주의력결핍행동장애(ADHD) 검사를 받는 과정을 공개했다.

29일 유튜브 채널 '그냥 이미주'에는 "제가 ADHD처럼 보이시나요?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이미주는 "요즘 '이거 해야지' 하고 가면 까먹는다. '여기 왜 왔지?' 하고 다른 걸 하다가 다시 찾는다. 어제 뭐 했는지도 기억이 잘 안 난다"며 기억력 저하를 토로했다.

제작진은 "요즘 성인 ADHD가 많다"며 이미주에게 연예인 최초로 ADHD 검사를 제안했다. 2년 넘게 함께 한 매니저는 "ADHD는 아닌 것 같지만 기억력은 확실히 안 좋다"고 덧붙였다.

이후 이미주는 ADHD 전문 병원을 찾아 뇌파 및 심리 검사를 받았다. 의사는 "주의력과 작업기억 결과가 저하됐고, 뇌파 검사에서도 저하된 부분이 나왔다"며 "인지·행동 검사의 외현화 부분이 높게 나타나 ADHD 지표가 유독 높았다"고 밝혔다.

검사 결과에 당황한 이미주가 항변하자 의사는 "기억 부분이 안 좋게 나왔다. 보통 이 정도면 병원에 따라 약을 권하기도 한다"고 설명했다. 다만 정서적·심리적 부분은 "매우 건강하고 만족스럽다"고 평가했다.

