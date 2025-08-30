이정현, ♥남편 향한 눈물 고백…"엄마 병환 탓에 신혼은 슬펐다"

스포츠조선

기사입력 2025-08-30 06:01


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 이정현이 결혼 7년차 남편을 향한 고마움과 함께 신혼의 눈물 어린 사연을 고백했다.

29일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 이정현 부부의 유쾌하면서도 뭉클한 일상이 공개됐다.

이날 이정현은 제철 홍게로 홍게찜부터 홍게 간장게장까지 '가성비 만점 홍게 한상'을 완성해 감탄을 자아냈다.

하지만 화기애애한 분위기도 잠시, 이정현은 과거를 회상하며 눈시울을 붉혔다.

그는 "결혼 직후 어머니가 병환으로 크게 힘드셨다. 신혼여행을 가서도 매일 울었다"며 충격 고백을 전했다.

이어 "엄마가 돌아가시기 전 매주 여행을 함께했는데, 남편이 휴가를 내고 동행했다. 엄마가 걸을 수 없을 땐 직접 업어 다녔다. 평생 고마운 사람"이라며 남편에 대한 각별한 애정을 드러냈다.

남편은 이정현의 애틋한 고백에 쑥스러운 듯 웃음을 지었고, 곧 분위기는 유쾌한 폭로전으로 이어졌다.

이정현은 신혼 시절 애칭 '베비'를 소환하며 애교를 부렸지만, 남편은 "그 후 핸드폰에 제 이름이 '베비'에서 '의사양반'으로 바뀌어 있더라"고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.


결혼 7년 차에도 웃음과 눈물이 공존하는 이정현 부부의 솔직한 고백은 스튜디오를 뭉클하게 만들며 시청자들에게 큰 울림을 안겼다.

narusi@sportschosun.com

