스포츠조선

윤아, 와이어 액션 직접 소화 “CG 절대 아냐”..장태유 감독도 극찬

기사입력 2025-08-30 14:55


윤아, 와이어 액션 직접 소화 “CG 절대 아냐”..장태유 감독도 극찬

윤아, 와이어 액션 직접 소화 “CG 절대 아냐”..장태유 감독도 극찬

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 그룹 소녀시대 멤버이자 배우로 활약 중인 윤아가 와이어 액션에 도전한 현장이 공개됐다.

30일 윤아의 공식 계정에는 "연지영의 와이어액션 도전기"라는 글과 함께 tvN '폭군의 셰프' 비하인드 영상이 게재됐다.

영상에는 윤아가 '폭군의 셰프' 촬영을 위해 와이어 액션 연기를 직접 소화하는 모습이 담겼다.

초록색 배경의 세트장에서 윤아는 몸에 와이어를 단단히 감은 채 공중을 날고 회전하는 등 본격적인 액션 연기에 돌입했다.

이어 기내 화장실 세트장에서 공중 액션과 몸이 빙글빙글 회전하는 고난도 와이어 액션까지 선보이며 극 중 과거로 타임슬립하는 장면을 완성했다.

직접 액션을 소화한 윤아는 "짧게나마 이렇게 영상이라도 남기겠다. 절대 CG가 아니라 실제로 이렇게 촬영하고 있다"며 진심 어린 소감을 전했다.

현장에 함께 있던 무술 감독은 "촬영한다고 식사도 못했겠다. 역시 명배우다"며 윤아의 노력을 칭찬했고, 윤아는 "맞다. 아침부터 식사도 못했다. 속이 쏠릴까봐"고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.

장태유 감독 역시 "대박"라며 윤아의 액션 연기에 엄지를 치켜세웠다.


윤아는 "조선시대로 가는 장면을 모두의 도움을 받아 찍고 있다"며 "놀이기구 타듯이 몸이 돌지만 생각보다 할 만하다"고 밝히며 프로페셔널한 면모를 드러냈다.

인기 웹소설을 원작으로 한 '폭군의 셰프'는 최고의 순간 과거로 타임슬립한 셰프 연지영(윤아)이 최악의 폭군이자 절대 미각 소유자인 왕 이헌(이채민)을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로코 드라마다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

율희 “‘줄초상 대신 이혼’ 무속인 예언..두 달 뒤 현실로”

2.

"100억 소송"..한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "강제전학 인정해 놓고"

3.

'축구 구단주' 임영웅 "축구팀 영입 조건은 실력보다 인성, 회식으로 검증"

4.

황보, 이스라엘 국경서 알몸 조사 받고 치욕 "내가 킬러처럼 생겼나"

5.

심형탁, 子 하루에 도라에몽 조기교육 "첫 마스크팩까지"

연예 많이본뉴스
1.

율희 “‘줄초상 대신 이혼’ 무속인 예언..두 달 뒤 현실로”

2.

"100억 소송"..한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "강제전학 인정해 놓고"

3.

'축구 구단주' 임영웅 "축구팀 영입 조건은 실력보다 인성, 회식으로 검증"

4.

황보, 이스라엘 국경서 알몸 조사 받고 치욕 "내가 킬러처럼 생겼나"

5.

심형탁, 子 하루에 도라에몽 조기교육 "첫 마스크팩까지"

스포츠 많이본뉴스
1.

150㎞ 쾅! 한화 예비역 효과 또 있다…무사만루 극복→3G 5⅓ 무실점, 1위 마운드 더 강해진다

2.

잘가 안토니! '충격적인 폭탄 취급' 탈맨유 임박→행복축구 할거야…"레알 베티스서 아모림에게 증명"

3.

'23구中 볼이 14개' 고우석 3볼넷 2실점, 회복되지 않는 컨디션...이대로 마이너에서 미국 생활 종료?

4.

'한국선수들 우승좀 합시다' 외국인 독식분위기 PBA-LPBA 4차투어 ‘SY 베리테옴므 챔피언십’ 31일 개막

5.

'트리플 악셀 성공' 女 피겨 김유재, 주니어 그랑프리 2차 은메달 '생애 첫 파이널 도전'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.