서장훈, 차 1대 값 회식비 플렉스.."신기루, 하이볼을 20잔 시키더라…

[스포츠조선 김소희 기자] 농구선수 출신 방송인 서장훈이 회식비로 차 한대 값을 지불했다고 밝힌다.
30일 MBC '라디오 스타' 측은 "<올덩치 프로젝트: 서장훈, 신기루, 신동, 나선욱> 특집"이라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다. 방송에는 SBS 예능 '덩치 서바이벌 먹찌빠'에서 활약했던 서장훈, 신기루, 신동, 나선욱이 게스트로 출연했다.
이에 신기루는 "저는 회식 전에 일부러 꺼먹돼지를 먹고 갔다"며 너스레를 떨었고, 현장은 웃음으로 가득 찼다. 또 신기루는 "저는 입이 예쁘고 작고, 목구멍도 작아서 술을 다 못 마신다"고 주장했으나, 서장훈은 "하이볼을 20잔 시키더라"며 폭로해 또 한 번 폭소를 유발했다.
이어 신기루는 다음 시즌 '먹찌빠' 멤버로 "안유진, 장원영, 카리나 같은 느낌이면 좋겠다"고 말해 모두를 당황하게 했다. 김구라는 "신기루에서 카리나로 어떻게 가냐"며 유쾌한 반응을 보였다.
다만 이를 지켜보던 김구라는 "눈물까지 지어내려고 그러네"라고 찬물을 끼얹어 웃음을 자아냈다.
서장훈의 유쾌함과 진심 어린 고백이 함께 담긴 이번 방송은 오는 9월 3일 MBC '라디오 스타'를 통해 공개된다.