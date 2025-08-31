스포츠조선

한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "140만원 주고 언플, 송하윤 전남친과 친해 신고못해"[SC이슈]

기사입력 2025-08-31 06:16


[스포츠조선 백지은 기자] 배우 송하윤의 학폭 의혹을 제기한 A씨가 한국에 오자마자 분노를 쏟아냈다.

30일 한 유튜버의 채널에는 '이 악물고 한국 온 송하윤 학폭 의혹 제보자 증언 1부'라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 A씨는 "지난해 4우러 폭로 후 다시는 대응을 안하겠다 싶었는데 3월 저를 고소했다는 연락을 받았다. 가해자가 피해자를 고소하다니. 이건 뭔가 잘못됐다고 생각했다. 주변에서는 '원래 그런 애니까 놀랍지 않다'고 한다"라고 말문을 열었다.

송하윤은 강제전학을 간 것은 맞지만, 학폭 이슈 때문이 아니라는 입장이다.

그러나 A씨는 "활발한 연예 활동을 위해 자발적으로 전학을 갔다고 하는데 같은 학군 전학은 교육청에서 받아주지도 않는다. 징계가 확실히 있었다. 전교생이 다 안다"며 "저는 1시간 30분 동안 폭행을 당했다. 그때는 야생의 시대다. 학폭위가 열리려면 동급생이어야지 선배가 후배를 때렸다고 하면 주의만 주고 말았다. 당시 송하윤 남자친구가 저와 친한 사이라 학교도 계속 다녀야 하고 계속 볼 사이라 (학교에 알리기) 쉽지 않았다"고 주장했다.

A씨는 "(송하윤이) 제 친구들이나 이 사건을 도와줬던 사람들을 해코지 할 것 같았다. 더이상 가해자가 피해자나 공익 제보자를 해코지 못하게 제도적으로 선한 영향을 주고 싶어 한국에 돌아왔다"고 덧붙였다.


한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "140만원 주고 언플, 송하윤 전남친과 친…
A씨는 또 송하윤 측이 A씨의 체류 경비 등을 일체 지원하겠다고 했던 것에 대해 "처음에는 250만원 상당의 체류비를 지원해주겠다고 하더니 최종적으로는 130~140만원 정도를 준다고 해서 안받기로 했는데 전액 지원이라고 언론플레이를 하더라. 작년에는 '학폭에 휘말려 전학을 갔을 뿐 폭행은 하지 않았다'고 했는데 올해는 '학폭도 강제전학도 없었다'고 한다. 1년 동안 뭘 준비한 건지 모르겠지만 모든 게 끝나고 무고죄 고소를 검토 중"이라고 말했다.

A씨는 지난해 JTBC '사건반장'에 송하윤이 20년전 학폭 가해자였다고 제보했다. 송하윤은 "사실무근"이라며 A씨를 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률위반(명예훼손), 위계에 의한 업무방해, 협박죄 등으로 형사고소했다.


이에 대해 A씨는 정신적 고통, 명예훼손, 무고, 생존권 침해 등으로 총 100억원 규모의 손해배상 청구를 준비 중이라고 맞섰다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

