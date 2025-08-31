박영규, 교통사고 사망한 외아들 300평짜리 수목장서 오열 "단칸방서 키…

스포츠조선

박영규, 교통사고 사망한 외아들 300평짜리 수목장서 오열 "단칸방서 키워 미안"[SC리뷰]

[스포츠조선 백지은 기자] 배우 박영규가 교통사고로 사망한 외아들의 수목장을 찾아 오열했다.

8월 30일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박영규가 네번째로 맞은 25세 연하 아내와 6세 딸과 함께 아들의 수목장을 찾은 모습이 그려졌다.

박영규는 1983년 아들 박달 군을 얻었지만, 박달 군은 2004년 미국 유학 중 교통사고로 사망했다. 이에 박영규는 외아들을 위해 300평대의 수목장을 준비했다.

박영규는 "옛날에 어려웠던 시절에 아이가 옆집 주인 눈치를 보고 살았다. 지금이라도 마음껏 뛰어놀라고(수목장을 넓게 지었다)"라고 설명했다.


박영규는 제작진에게 받은 아들 사진을 나무 옆에 둔 뒤 "아빠가 너무 보고 싶다. 네 동생 잘 부탁한다"며 눈물을 흘려 보는 이들을 먹먹하게 만들었다.

박영규의 딸은 '오빠가 어떤 걸 좋아했냐'고 물었다. 박영규는 "자동차를 좋아해서 대학도 그쪽 전공을 했다. 졸업 전 일본 자동차 회사 입사 결정이 났다. 자동차 만들고 뭐 만드는 걸 좋아했다"며 "아이가 멀리 있어서 고3 자녀를 둔 부모의 마음을 못 느껴봤다. 수험생인 아나를 보며 내가 못한 걸 하려 한다"고 털어놨다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

