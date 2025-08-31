임영웅이 선사한 100분의 기적…'불후' 시청률 6.8% 최강자

|
[스포츠조선 백지은 기자] 아티스트 임영웅이 가슴 벅찬 100분을 선물했다.
지난 '송해가요제' 특집 이후 5년 만에 '불후'에 돌아온 임영웅은 오프닝 곡인 '무지개'로 산뜻하고 경쾌한 시작을 알렸다. 이번 특집을 위해 출연진 섭외와 선곡을 직접 했다는 임영웅은 "제가 좋아하는 친구들과 다양한 무대를 만들어보면 재밌겠다 싶어서 제작진분들께 이번 특집을 먼저 제안 드렸다"라고 진정성을 전했다.
이어 임영웅은 키워드를 통해 음악 친구들을 소개했다. 첫 키워드인 '영어'의 주인공은 노브레인의 이성우였다. 임영웅은 영어 공부에 열을 올리고 있는 근황을 밝히면서, 올해 10월 결혼을 앞둔 이성우의 예비 신부가 다름 아닌 임영웅의 영어 선생님이라는 사실을 밝혀 놀라움을 안겼다. 이성우는 "영웅이의 영어 수업 진도가 그렇게 빠르진 않다더라. 수업을 할 때마다 영웅이가 머리를 쥐어뜯는다고 들었다"라며 깨알 폭로를 해 웃음을 자아냈고, 농담을 주고받는 두 사람의 친근한 모습에 훈훈한 미소가 지어졌다.
뒤이어 '평행이론'이라는 키워드와 함께 전종혁이 무대에 올랐다. 임영웅의 '이제 나만 믿어요'를 열창한 전종혁은 "꿈만 같던 불후의 명곡에 초대돼서 너무 영광"이라면서 자신을 임영웅이 구단주로 활동하고 있는 축구팀의 골키퍼라고 소개했다. 이에 '구단주 임영웅'의 이야기가 흥미를 높였는데, 전종혁이 "구단주님이 축구 팀 물품들도 사비로 지원해 주신다. 웬만한 2부 리그보다 지원이 많다"라면서 남다른 스케일을 증언했다. 또 임영웅은 자신의 축구팀은 '인성'을 중시한다면서 "인성테스트는 회식에 와서 끝까지 있냐 아니냐로 검증한다"고 너스레를 떨어 웃음보를 자극하기도 했다.
또 전종혁은 프로 축구 선수를 부상으로 그만두고, 트로트 가수에 도전하는 과정에서 임영웅의 노래가 큰 위로가 된 사연을 전하며 "임영웅이 제 롤모델"이라고 감사를 표했다. 이어 임영웅과 전종혁이 함께 '별빛 같은 나의 사랑아'로 듀엣 무대를 선보여 감동을 안겼고, 이후 전종혁은 애잔한 보이스가 돋보이는 '사랑 밖엔 난 몰라' 솔로 무대까지 선보이며 뜨거운 박수를 이끌어냈다.
1부 마지막 친구는 이적이었다. '소원'을 키워드로 뽑은 임영웅은 "가수가 돼서 언젠가 이 분께 곡을 받는 게 소원이었고, 너무 감사하게 이루어졌다"면서 이적을 향한 존경심을 담아 '다행이다' 헌정 무대를 꾸몄다. 이후 '술이 싫다'로 특유의 감성을 뽐내며 등장한 이적은 "무대 뒤에서 임영웅의 '다행이다'를 듣는데 소름이 돋았다"라며 임영웅의 스페셜 헌정 무대에 화답했다.
또 이적은 임영웅의 1집 타이틀곡 '다시 만날 수 있을까'의 작곡 비화로 귀를 쫑긋하게 했다. 이적은 어머니가 임영웅의 팬이라고 밝히면서 "어머니께서 오디션 프로그램에 출연 중이던 임영웅의 노래 모음 영상을 보여주더니 '얘한테 곡을 꼭 줘야 해'라고 하시더라. 거의 세뇌를 당할 정도였다. 실제로 곡 의뢰를 받았고, 어머니의 말과 제 마음이 합쳐져서 곡을 쓴 것"이라고 전했다. 또 이적은 '다시 만날 수 있을까'가 저작권료 효자 노릇을 톡톡히 하고 있음을 밝히며 "그 이후로 7곡 정도 써 두고 임영웅만 기다리고 있다"라고 너스레를 떨어 폭소를 유발했다. 더불어 이적과 임영웅의 인연을 만들어준 장본인인 이적의 어머니 박혜란이 객석에서 모습을 드러내, 임영웅을 향한 팬심을 전하기도 했다. 이후 이날의 피날레 공연을 담당한 이적은 '하늘을 달리다'와 '왼손잡이'를 연이어 열창하며, 폭발적인 여운 속에 1부를 마무리했다.
무엇보다 이날 방송에서는 임영웅의 신곡인 2집 타이틀곡 '순간을 영원처럼' 무대가 최초로 공개돼 초미의 관심을 모았다. 임영웅은 "평범한 삶의 소중함과 일상의 아름다움을 담은 곡"이라며 떨리는 마음을 품고 신곡 무대를 꾸몄고, '역시 임영웅'이라는 말이 절로 나올 정도로 호소력 짙은 목소리로 서정적인 선율과 가사를 음미하는 임영웅의 모습이 보는 이의 가슴에 커다란 울림을 선사했다. 나아가 신곡 무대 이후 김준현이 "다음 주에도 임영웅 씨의 또 다른 신곡 무대가 공개된다"라고 예고해, 다가올 '임영웅과 친구들' 2부에 기대감을 수직 상승시켰다.
이처럼 임영웅과 친구들의 음악과 우정이 어우러져 충만한 즐거움을 안긴 '불후의 명곡' 방송 이후 각종 SNS 및 온라인 커뮤니티에서는 "너무 재밌어서 시간 순삭. 다음 주까지 어떻게 기다려", "귀 호강 제대로 하네요. 짱짱한 가수들 라이브 무대에 신곡 선물까지. 역시 '불후' 클래스", "임영웅 무대 하나하나가 레전드네. 게스트를 빛나게 하는 자세도 감동임", "노브레인 찐친 티키타카 너무 웃겨. 관객과 하나 되는 무대 매너도 최고", "전종혁 목소리 너무 좋네요. 가수로서의 도전하는 모습 감동이에요. 두 분 우정도 응원합니다", "구단주 임영웅 화끈하다. 입담도 남다르네", "이적 곡 선물이 어머니의 힘이었구나. 모자가 너무 재치 있으심. 엔딩 무대 클래스도 미쳤다", "임영웅 '순간을 영원처럼' 라이브 심장 직격타. 무대로 보니 더 좋네", "섭외부터 신곡까지 직접 챙겼다더니 역시 레전드다. 2부 벌써부터 기대 장전" 등의 반응이 쏟아졌다.
매회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다. 또한 가슴 벅찬 무대가 이어질 '불후의 명곡-임영웅과 친구들' 2부는 오는 6일 오후 6시 5분에 방송되며, 다시보기나 VOD 없이 오직 본 방송을 통해서만 시청할 수 있다.
