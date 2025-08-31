1위 손흥민, 2위 방탄소년단, 3위 임영웅

|
[스포츠조선 백지은 기자] 축구스타 손흥민, 그룹 방탄소년단, 가수 임영웅이 스타 브랜드 평판 톱3를 차지했다.
2위 방탄소년단 브랜드는 참여지수 17만 4127 미디어지수 226만 3 소통지수 362만 1541 커뮤니티지수 423만 6889가 되면서 브랜드평판지수 1029만 2560으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 726만 5521과 비교해보면 41.66% 상승했다.
3위 임영웅 브랜드는 참여지수 77만 899 미디어지수 161만 4344 소통지수 293만 6513 커뮤니티지수 243만 1649가 되면서 브랜드평판지수 775만 3405로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 761만 9247과 비교해보면 1.76% 상승했다.
5위 김종국 브랜드는 참여지수 168만 1333 미디어지수 133만 184 소통지수 161만 6091 커뮤니티지수 151만 8645가 되면서 브랜드평판지수 614만 6253으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 296만 8365와 비교해보면 107.06% 상승했다.
한국기업평판연구소 구창환 소장은 "스타 브랜드평판 2025년 8월 빅데이터 분석결과, 손흥민 브랜드가 1위를 기록했다. 손흥민 브랜드는 미국 메이저리그 사커 LAFC에서 성공적인 데뷔를 했다. 방탄소년단 브랜드는 활발한 개인 활동과 완전체 준비로 아미 팬덤이 뜨거워지면서 2위를 기록했다. 3위를 기록한 임영웅 브랜드는 정규 2집 발매와 컴백으로 미디어 관심이 높아졌다. 이어 4위 블랙핑크 브랜드는 월드투어 속에서 새로운 기록을 만들어 가고 있다. 5위 김종국 브랜드는 결혼 발표로 소비자들의 관심이 급증했다"라고 브랜드 분석했다.
이어서 "스타 브랜드 카테고리 2025년 8월 스타 브랜드 빅데이터를 분석해보니 지난 7월 스타 브랜드 빅데이터 2억 5378만 4931개와 비교하면 2.62% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 14.96% 상승, 브랜드이슈 10.74% 상승, 브랜드소통 2.71% 하락, 브랜드확산 0.34% 하락했다."라고 평판 분석했다.
스타 브랜드평판 2025년 8월 빅데이터 분석 100위는 손흥민, 방탄소년단, 임영웅, 블랙핑크, 김종국, 싸이, 유재석, 아이브, 레드벨벳, 이수지, 트와이스, 이정후, 이병헌, 세븐틴, 페이커, 마동석, 샤이니, 변우석, 김용빈, 이종석, 이정재, 빅뱅, 차은우, 이민호, 이진욱, 에스파, 강호동, NCT, 전현무, 김남길, 조정석, 신동엽, 데이식스, 에이핑크, 김준호, 박보검, 영탁, 박보영, 오마이걸, 류현진, 추성훈, 더보이즈, 송중기, 조세호, 김영광, 박나래, 강다니엘, 이대호, 추영우, 이찬원, 서장훈, 이영자, 김하성, 최정, 김혜수, 김도영, 박지성, 하정우, 엑소, 안효섭, 키키, 한지민, 김희철, 르세라핌, 박진영, 공유, 정채연, 하이키, 홍진경, 이수근, 백현, 김종민, 아이들, 엄정화, 몬스타엑스, 고윤정, 스트레이 키즈, 이정은, 안정환, 박지현, 김민재, 손석구, 라이즈, 박서진, 정동원, 정해인, 강하늘, 탁재훈, 송승헌, 비비, 윤계상, ITZY, 이준혁, 박은빈, 조이현, 염정아, 조여정, 카더가든, 임시완, 기안84 순으로 분석됐다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com