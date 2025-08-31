안성재도 인정한 아이브 레이 요리실격…"日가정식 먹는 느낌, 간도 완벽해…

스포츠조선

[스포츠조선 고재완 기자] 아이브(IVE) 레이가 안성재 셰프와의 요리를 통해 맛과 재미를 선사했다.

최근 레이는 유튜브 채널 '셰프 안성재 Chef Sung Anh'의 '안성재거덩요' 콘텐츠에 출연해 '오니기리'를 주제로 요리를 하고 다양한 이야기를 나눴다.

요리에 들어가기 전 레이는 안성재 셰프가 자신을 아는지 궁금했다고 밝혔고, 안성재는 "아마 2024년에 가장 많이 들은 목소리일거다. 아이브 노래를 가장 많이 들었다"며 딸이 아이브의 팬 다이브(공식 팬클럽명)라고 말해 레이의 환호를 자아냈다.

이번 컴백에 대해 묻는 안성재에 레이는 "'XOXZ(엑스오엑스지)'라는 노래로 컴백한다. '키스 앤 허그'에 잘 자라는 의미를 더해 아이브만의 표현을 완성해 봤다"고 설명해 기대를 더했다.

어린 시절 어머니의 영향을 받아 요리를 좋아하게 됐다는 레이는 "원래 고향에 너무 가고 싶어 했는데, 숙소 생활을 하다 보니 너무 잘 지내고 있다"며 멤버들이 든든한 가족이 되어줬다고 밝혔다. 그러면서도 멤버들의 요리 실력에 대해 "사실 거의 배달 시켜 먹는다"고 솔직하게 전하며 웃음을 자아냈다.


레이는 어렸을 때 일본에서 도시락으로 즐겨 먹었던 추억의 음식 '참치 오니기리'와 '야끼 오니기리'를 선보였다. 계량도 없이 양념을 만드는 레이에게 안성재 셰프는 "집밥은 느낌이 중요하다"며 칭찬했고, 특히 레이는 다시마를 잘게 썰어 넣어 식감을 더하고, 가쓰오부시는 듬뿍 넣을수록 맛있다는 팁을 전해 '요리 영재'의 면모를 드러냈다.

넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 애청자였다는 레이는 안성재 셰프에 대해 "'흑백요리사'에서 본 거랑 많이 다르다. 아무래도 심사를 하셔야 하니까 항상 냉정해 보이셨다"고 전해 안성재 셰프의 공감을 불렀다. 이어 자주 먹는 배달 음식으로 마라탕을 꼽은 두 사람은 의외의 공감대를 형성하며 신선한 케미를 뽐냈다.

능숙하게 '참치 오니기리' 요리를 마친 레이에게 안성재 셰프는 "일본 가정식을 먹는 느낌이다. 느낌대로 만든 것치고 간이 짜지 않고 완벽하다"고 칭찬했다. '야끼 오니기리'에 대해서도 "간장 양념을 발라 감칠맛이 좋다"고 호평했다.


마지막으로 안성재 셰프는 레이의 오니기리에 미국에서의 추억이 담긴 튜나 멜트 샌드위치를 접목했다. 김 위에 치즈를 얇게 깔고 참치 속을 올린 후 다시 치즈를 덮어 구워 비주얼과 맛을 극대화했고, 레이는 안성재 셰프의 '슈퍼참치 멜팅 오니기리'를 맛본 후 "아름다운 하나의 요리가 됐다"고 감탄했다.

요리를 마친 레이는 "꿈같은 시간이었고 영광이었다"라고 소감을 전했고, 안성재 셰프는 아이브의 신곡 활동을 진심으로 응원하며 훈훈함을 자아냈다.

한편, 레이가 속한 아이브는 지난 25일 발매된 미니 4집 '아이브 시크릿'의 타이틀곡 'XOXZ'로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

