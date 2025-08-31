스포츠조선

아이브 이서 "'인가'MC때 멤버 언니들이 오면 마음이 안정되는 것 같아"(미연ZIP)

기사입력 2025-08-31 10:18


아이브 이서 "'인가'MC때 멤버 언니들이 오면 마음이 안정되는 것 같아…

[스포츠조선 고재완 기자] 아이브(IVE) 이서가 다채로운 매력을 발산했다.

최근 유튜브 채널 '미연zip MIYEON'에는 '아이브 언니들 없이 이서 혼자서 부르는 XOXZ♡ 미연의 고음 폭발 'I AM'까지 | 미연이의 뮤트로 EP.5'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이서는 지난 25일 발매된 아이브의 신곡 'XOXZ(엑스오엑스지)'를 홀로 소화해 눈길을 끌었다. 진성과 가성을 자유자재로 오가는 몽환적인 음색은 물론 힙한 무드의 랩까지 소화해 내며 '올라운더' 매력을 입증했다.


아이브 이서 "'인가'MC때 멤버 언니들이 오면 마음이 안정되는 것 같아…
이후 이서는 호스트를 맡은 아이들 미연과 인사를 나눈 뒤 MBTI부터 음악 방송 MC 경험 등 공통점을 중심으로 다채로운 이야기를 풀어놓았다. 현재 SBS '인기가요' MC를 맡고 있는 이서는 "(아이브가) 컴백을 하면 멤버들이 인터뷰를 하러 오는데 그때 너무 반갑고 마음이 안정되는 것 같다. 언니들이 왔을 때가 기억에 남고, 생각이 난다"고 말했다.

이서는 즉흥적으로 '음악방송 MC 모드'로 변신, 미연의 무대 소개에 나서기도 했다. 미연과 호흡을 맞춰 아이브의 히트곡 '아이엠(I AM)'을 능숙한 멘트로 소개하자, 미연은 "우와 진짜 잘한다. 대본이 있는 줄 알았다"며 감탄했다.

미연의 '아이엠' 커버 이후 두 사람은 함께 '꿈속에서 듣고 싶은 플레이리스트'를 완성했다. 이서는 그중 태연의 '11:11'을 선곡해 차분한 감성으로 곡을 재해석하며 귀 호강을 선사했고, 이어 미연과 함께 문수진의 'Right Back (feat. Tabber)'을 듀엣으로 선보이며 이목을 집중시켰다. 노래를 마친 미연은 이서를 향해 "예상하지 못한 매력을 많이 가지고 있는 것 같다. 다 잘하니까 다 보여줄 수 있으면 너무 좋을 것 같다"고 칭찬을 아끼지 않았다.


아이브 이서 "'인가'MC때 멤버 언니들이 오면 마음이 안정되는 것 같아…
신곡 'XOXZ'에 대한 소개도 이어졌다. 이서는 "신곡 제목은 'XOXZ'다. '사랑해, 잘 자. 꿈에서 만나'라는 몽환적인 주제가 담긴 곡이다. 후렴에는 힙한 랩도 많이 있어서 그 부분을 기대해 주면 좋을 것 같다"고 전했다. 촬영 전 'XOXZ'를 감상했던 미연은 곡을 듣고 "역시 아이브다. 이번에도 좋은 반응이 있겠다고 생각했다"고 덧붙였다.

아울러 이서는 지난 2월 SNS상에서 뜨거운 화제를 모은 '레블 하트(REBEL HEART)' 1위 앙코르 무대에 대해서도 언급했다. 당시 활동 종료 이후 MC를 맡은 '인기가요'에서 '레블 하트'로 1위를 차지하며 대표로 앙코르 무대를 펼쳤던 이서는 "당연히 너무 떨렸다. 그런데 언니들이 그런 말을 했다, '앙코르는 기세다'. 팬분들도 앞에 많이 계셨는데 응원을 해주시더라. 응원에 힘입어서 더 잘할 수 있었던 것 같다"며 비하인드 스토리를 전했다.

한편, 이서가 속한 아이브는 지난 25일 네 번째 미니 앨범 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'과 타이틀곡 'XOXZ(엑스오엑스지)'를 발매했다. 이들은 오늘(31일) SBS '인기가요'에서 'XOXZ' 무대를 선보인다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "140만원 주고 언플, 송하윤 전남친과 친해 신고못해"[SC이슈]

2.

61세 이경애, 활동 뜸했던 이유 "종합병원서 뇌검사, 후두 신경통으로 고통"

3.

'싱글맘' 정가은, 택시기사 일로 힘들어도 음주 NO "딸 병원갈 일 생길까봐"

4.

박영규, 25세 연하 4혼 아내에 "묵은지 외모" 발언…백지영 "눈치없어" 분노[SC리뷰]

5.

정영림, ♥심현섭에 꿀 뚝뚝 "날 항상 웃게 해줘, 심심하지 않다"(조선의사랑꾼)

연예 많이본뉴스
1.

한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "140만원 주고 언플, 송하윤 전남친과 친해 신고못해"[SC이슈]

2.

61세 이경애, 활동 뜸했던 이유 "종합병원서 뇌검사, 후두 신경통으로 고통"

3.

'싱글맘' 정가은, 택시기사 일로 힘들어도 음주 NO "딸 병원갈 일 생길까봐"

4.

박영규, 25세 연하 4혼 아내에 "묵은지 외모" 발언…백지영 "눈치없어" 분노[SC리뷰]

5.

정영림, ♥심현섭에 꿀 뚝뚝 "날 항상 웃게 해줘, 심심하지 않다"(조선의사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

너무 일찍 축포 터트렸나, SON 없는 '프랭크의 토트넘' 우승 도전 멀었다! 슈팅 19개 허용하며 '와르르'...본머스전 0-1 패배[EPL 리뷰]

2.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

3.

[EPL 리뷰]"흥민이형,우리 또 망한 것 같아" 유효슛 1개 토트넘, 개막 3경기만에 홈팬 야유…'17위 경기력'으로 본머스에 0-1 '시즌 첫 패'

4.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

5.

[속보]유럽 1티어 단독 폭로! '희대의 영입 무산 사태' 터졌다...김민재랑 뛰려고 뮌헨 갔는데, 뜬금 부상에 "당장 런던 돌아와" 이적 불발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.