[전문]BTS 지민 측 "송다은과 과거 교제 맞지만, 현재는 결별" [공…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]BTS(방탄소년단) 지민 측이 송다은과의 열애설과 관련해 입장을 밝혔다.
31일 BTS의 소속사 빅히트 뮤직 측은 "당사는 지민의 사생활과 이와 관련해 거론되는 상대방을 존중하여 그동안 입장을 밝히지 않았다"며 그동안 입장을 밝히지 않았던 이유를 전했다.
소속사 측은 "사생활에 대한 무분별한 추측은 삼가주시기를 당부 드린다"면서 "아티스트와 함께 거론되는 상대방에게 피해를 끼칠 수 있는 행위도 자제해주시기를 간곡히 부탁드린다"고 덧붙였다.
이하 빅히트 뮤직 공식입장
안녕하세요
빅히트 뮤직입니다.
당사 소속 아티스트인 지민씨와 관련된 입장을 전달 드립니다.
당사는 지민의 사생활과 이와 관련해 거론되는 상대방을 존중하여 그동안 입장을 밝히지 않았습니다.
그럼에도 아티스트 사생활을 둘러싼 여러 추측성 보도가 발생하고 사실과 다른 루머가 난무함에 따라 불가피하게 최소한의 사실관계에 대한 입장을 밝힙니다.
아티스트는 상대방 측과 과거 호감을 가지고 인연을 이어온 바 있으나, 해당 시점은 수년 전 과거이고 현재는 교제하는 사이가 아닙니다.
사생활에 대한 무분별한 추측은 삼가주시기를 당부드립니다. 아티스트와 함께 거론되는 상대방에게 피해를 끼칠 수 있는 행위도 자제해주시기를 간곡히 부탁드립니다.