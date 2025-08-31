스포츠조선

'수리남' 실제 모델 김희준, '300억 연매출' 로펌 대표됐다 "마약·조직범죄 전문" (사당귀)[종합]

기사입력 2025-08-31 18:06


'수리남' 실제 모델 김희준, '300억 연매출' 로펌 대표됐다 "마약·…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] '수리남' '공공의적2'의 실제 모델이었던 김희준이 서초동의 로펌을 소개했다.

31일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 마약 사건 전문 변호사 김희준이 뉴보스로 등장했다.

김희준 변호사는 "저는 검사로 22년 근무했고 서초에 있는 법부법인의 대표 변호사로 근무하고 있다. 검사 시절에 주로 강력부에 근무를 해서 마약, 조직 범죄를 전문으로 전담했다"고 했다.

이어 "저는 주로 마약 사건이라든가, '수리남'의 배경 사건도 제가 수사를 했다"며 "또 프로포폴 사건도 제가 수사를 해서 마약류로 지정하게 했다"고 밝혔다.

'수리남' 뿐만 아니라 영화 '공공의적2'의 강철중 검사의 실제 모델이 되기로 했다. 원래 영화에서는 김희준 변호사의 이름을 그대로 쓸 뻔했다는 김숙의 말에 김희준은 "제 이름에서 희를 빼고 '김준'이라고 시나리오에 쓰여 있었는데 그러지 말고 1편처럼 '강철중'으로 가자고 했다. 저는 드러나는 걸 좋아하지 않는다"라 했고 전현무는 "그런 거 같지 않으시다"라고 반박해 웃음을 자아냈다.


'수리남' 실제 모델 김희준, '300억 연매출' 로펌 대표됐다 "마약·…
'사당귀' 최초 변호사 보스인 김희준은 22년간 검사로 재직하며 마약, 금육, 조직범죄 사건에서 활약해왔다.

대표 변호사인 김희준 보스는 혼자 사무실을 쓰는 대신 공유 오피스에서 근무하고 있었다. 출근하자마자 확인한 메시지는 새벽 4시에 와 있어 놀라움을 자아냈다.

김희준 변호사는 "제가 맡고 있는 게 120건이다. 회사 전체에서는 3천 건 정도 맡고 있다"라 설명했다.


변호사들이 모이는 회의 시간. 김희준 보스의 로펌은 전국민이 알 정도로 큰 사건을 맡아 하고 있었다. 김희준은 "요즘 저희 법인에 들어오고 싶어하는 분들이 많다"라 했다.

최근 합병을 한 로펌, 김희준 "합병 전에 연 300억 매출이 있었는데 이번 합병을 계기로 600억 매출을 기대하고 있다. 그게 다 대표이사가 바뀌어서"라며 생색을 냈다.

법원이 쉬는 기간인 휴정기를 앞두고 가장 바쁘다는 변호사들, 김희준은 후배 변호사들의 업무 상황을 점검했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

코미디 전설 故 남성남, 식물인간 딸 두고 별세..오늘(31일) 10주기

2.

고우림, 김연아♥와 달달한 신혼 일상 "아내가 요리 많이 해줘..파리 여행도 다녀와"

3.

'10월 결혼' 노브레인 이성우, 예비신부는 "임영웅 영어선생님"[SC이슈]

4.

이다혜, 절친 이미주 한 마디에 눈물 펑펑..이미주도 함께 눈물 '왜?'(진짜괜찮은사람)

5.

'권상우♥' 손태영, 미국살이 중 응급실行 "빈혈 때문에 안 좋아" ('뉴저지')

연예 많이본뉴스
1.

코미디 전설 故 남성남, 식물인간 딸 두고 별세..오늘(31일) 10주기

2.

고우림, 김연아♥와 달달한 신혼 일상 "아내가 요리 많이 해줘..파리 여행도 다녀와"

3.

'10월 결혼' 노브레인 이성우, 예비신부는 "임영웅 영어선생님"[SC이슈]

4.

이다혜, 절친 이미주 한 마디에 눈물 펑펑..이미주도 함께 눈물 '왜?'(진짜괜찮은사람)

5.

'권상우♥' 손태영, 미국살이 중 응급실行 "빈혈 때문에 안 좋아" ('뉴저지')

스포츠 많이본뉴스
1.

오승환 은퇴투어 행사 어쩌나…갑자기 생긴 비 예보→취소되면 월요일 경기 열린다

2.

7이닝 무실점 "에이스"라고 했는데…후라도 엔트리 말소&'손가락 분쇄 골절 소견' 박승규도 엔트리 제외

3.

손흥민 진짜 말이 안 나온다, 메시 이후 이런 선수는 최초..."유니폼 판매 전 세계 1위, 7번 유니폼 MLS 2위"

4.

'2연승→시즌 첫 패' 토트넘 팬들 분노 폭발, 프랭크 "야유 좋지 않지만 이해한다" 고개 숙였다

5.

또 지면 '6등 추락' 위험! 롯데, 필승 라인업 공개 → 포수 유강남 + 노진혁 DH

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.