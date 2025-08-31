스포츠조선

김나영, ♥마이큐 뽀뽀 응원 속 조혈모세포 기증..."무섭지만 선택 받은 느낌" ('노필터티비')

기사입력 2025-08-31 23:51


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 방송인 김나영이 조혈모세포 기증에 나선 가운데 마이큐가 김나영에 뽀뽀를 하며 응원에 나섰다.

31일 유튜브 채널 '김나영의 nofilterTV'에는 "김나영의 조혈모세포 기증 브이로그"라며 영상이 게재됐다.

이날 김나영은 "10여 년전 우연한 기회로 조혈모 기증을 하겠다고 등록을 해뒀던 것이 생각이 났다"며 "제 유전자랑 일치하는 환자분이 발생을 해서 현재 기증 희망 여부 동의 또는 거부를 꼭 알려달라는 안내문이 왔다"면서 조혈모세포 기증 안내문을 공개했다.

친족이 아닌 이상 부모랑 자식간에도 일치할 확률이 5% 이내고 형제 자매간 25%, 타인 간 일치할 확률은 수만 명 중에 한 명에 불과할 정도라고.

김나영은 "제 피가 필요한 환자분이 나타났다니까 해야죠"라며 "무언가를 할 수 있다는 생각에 엄청 기쁘다. 좋은 조혈모세포를 기증할 수 있도록 몸 관리를 잘 해야 되겠다"고 했다.

이후 김나영은 이식을 위한 건강검진을 진행, 팔 혈관을 확인 한 뒤 목으로 삽관 하기로 결정했다. 이어 조혈모세포를 더 많이 만들어주는 촉진제 접종까지 끝낸 김나영은 조혈모세포 기증을 하루 앞두고 입원했다.

김나영은 "기관에서 1년에 한 300건 정도 진행을 한다고 한다. 정말 행운이다 생각했다. 그 300명 중에 한명인 거지 않나. 선택 받은 것 같은 느낌"이라면서 "환자분도 지금 되게 힘든 치료를 받고 계신다더라. 기증 받을 때는 골수를 거의 다 빼내는 치료를 받으신다고 한다. 얼마나 힘드시겠나. 환자분도 큰 고통 없이 많이 아프지 마시고 치료 잘 받으셔서 좋은 결과 있었으면 좋겠다"고 했다.


그때 김나영은 연인인 마이큐와 함께 병원으로 향했다. 병원에 도착한 김나영은 환자복으로 갈아입었고, 마이큐는 병원을 떠나기 전 김나영에 볼 뽀뽀를 하며 응원해 눈길을 끌었다.


조혈모세포 기증날. 침대차를 타고 이동하는 김나영은 "긴장된다"면서 중심정맥관 삽입 걱정에 눈물을 흘렸다. 잠시 후 중심정맥관 삽입을 끝낸 김나영은 "생각보다 아프진 않았고 무섭기만 했다. 겁만 났다"며 병실로 향했다.

이후 김나영은 총 4시간 정도 채집을 진행했지만, 한번 더 채취해야 한다는 결과를 받고는 "내일도 목표한대로 잘 안 되면 어떡하지?"라며 걱정하면서도 힘을 냈다.

다음날 김나영은 다시 채취실로 향했고, 2시간 반 정도 채집을 진행한 뒤 퇴원했다. 이후 김나영은 "세포 결과가 어제보다 더 많이 나왔다. 생착도 잘 되실 것 같다"는 메시지를 받고 기쁨의 눈물을 흘렸다.

anjee85@sportschosun.com

