'오만추' 솔비 "이규한 마음 궁금" vs 황보 "안아주고 싶었다" 최종…

[스포츠조선 이유나 기자]'오래된 만남 추구' 3기 인연들의 최종 선택 결과가 공개된다.
황보는 솔비가 송병철을 언급하자 귀를 쫑긋 세운다. 솔비는 "송병철이 자기 마음속에 누군가 있다고 하더라. 본인과 잘 맞는 사람이 마음속에 있다고 했다"며 "그게 누군지 나 말고 다른 사람한테 다 얘기했다고 한다"며 의미심장하게 이야기한다. 그런 솔비의 말에 황보의 표정이 묘하게 변했다는 후문이다.
2기에 이어 3기에도 출연한 박광재는 최종 선택의 부담감을 밝힌다. 그는 "릴레이 데이트가 도움 될 줄 알았는데 더 혼란스러워졌다"며 선택의 어려움을 토로했다. 반면 송병철은 "네 사람과 눈 맞춤을 하면서 마음의 결정을 끝냈다"며 확신에 찬 모습을 보여줘 극명한 대비를 이룬다.
여자 출연자들은 "거절이 두려워 선택을 포기하고 싶진 않다"며 자신의 마음에 솔직해지겠다는 입장이다. 반면 남자 출연자들은 끝까지 고민을 거듭한다. 얽히고설킨 감정의 실타래가 어떻게 풀릴지 주목되는 가운데, 최종 커플 탄생 여부는 본 방송에서 확인할 수 있다.
'오래된 만남 추구' 3기 최종회는 9월 1일 오후 9시 50분 KBS Joy, KBS2, GTV에서 동시 방송한다.
