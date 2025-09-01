스포츠조선

'오만추' 솔비 "이규한 마음 궁금" vs 황보 "안아주고 싶었다" 최종선택 공개

기사입력 2025-09-01 07:16


'오만추' 솔비 "이규한 마음 궁금" vs 황보 "안아주고 싶었다" 최종…

[스포츠조선 이유나 기자]'오래된 만남 추구' 3기 인연들의 최종 선택 결과가 공개된다.

9월 1일 KBS Joy·KBS2·GTV에서 동시 방송하는 '오래된 만남 추구'(이하 '오만추')에서는 1대1 릴레이 데이트를 마친 출연자들의 예측불허 감정 변화가 감지된다. 흔들리는 혼돈의 러브라인이 어떻게 정리됐을지 기대를 모은다.

이규한과 황보, 솔비의 삼각관계는 이날 방송의 주요 관전 포인트다. 1대1 데이트를 마친 뒤 한자리에 모인 여자 출연자들은 데이트 후기를 전하는데, 황보는 "이규한이 너무 진솔해서 깜짝 놀랐다"며 "대화를 하는데 울컥하더라. 사실 안아주고 싶었다"고 말한다. 솔비는 황보와 이규한 사이 자신이 알지 못하는 무언가가 있다는 사실을 알고, "규한의 마음이 궁금하다"며 복잡한 심경을 내비친다.

황보는 솔비가 송병철을 언급하자 귀를 쫑긋 세운다. 솔비는 "송병철이 자기 마음속에 누군가 있다고 하더라. 본인과 잘 맞는 사람이 마음속에 있다고 했다"며 "그게 누군지 나 말고 다른 사람한테 다 얘기했다고 한다"며 의미심장하게 이야기한다. 그런 솔비의 말에 황보의 표정이 묘하게 변했다는 후문이다.

2기에 이어 3기에도 출연한 박광재는 최종 선택의 부담감을 밝힌다. 그는 "릴레이 데이트가 도움 될 줄 알았는데 더 혼란스러워졌다"며 선택의 어려움을 토로했다. 반면 송병철은 "네 사람과 눈 맞춤을 하면서 마음의 결정을 끝냈다"며 확신에 찬 모습을 보여줘 극명한 대비를 이룬다.


'오만추' 솔비 "이규한 마음 궁금" vs 황보 "안아주고 싶었다" 최종…
이켠은 "짧은 10분이 3~4시간보다 임팩트가 있었다"고 밝히며, 앞서 데이트를 했던 황보, 장소연뿐만 아니라 1대1 데이트에서 처음 만난 홍자와 솔비도 굉장히 끌린다고 말해 새로운 변수를 예고했다.

여자 출연자들은 "거절이 두려워 선택을 포기하고 싶진 않다"며 자신의 마음에 솔직해지겠다는 입장이다. 반면 남자 출연자들은 끝까지 고민을 거듭한다. 얽히고설킨 감정의 실타래가 어떻게 풀릴지 주목되는 가운데, 최종 커플 탄생 여부는 본 방송에서 확인할 수 있다.

'오래된 만남 추구' 3기 최종회는 9월 1일 오후 9시 50분 KBS Joy, KBS2, GTV에서 동시 방송한다.


[사진=KBS Joy-KBS2 '오래된 만남 추구' 제공]

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'48세' 김종국, 직접 결혼 발표 "♥예비신부=비연예인...연애 티 많이 내" ('런닝맨')[종합]

2.

김종국 "♥예비신부, 나와 완전 반대...봉투 하우스 공개 후 장가 못갈 뻔" ('런닝맨')

3.

이영애, 15세 쌍둥이 母 현실 육아 고충..."서울行 후 배달 음식에 눈 떠" ('냉부해')

4.

임라라, 안타까운 쌍둥이 임신 현실 "30주도 안됐는데 배가 42인치..버거워" (엔조이커플)

5.

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 충격" ('런닝맨')

연예 많이본뉴스
1.

'48세' 김종국, 직접 결혼 발표 "♥예비신부=비연예인...연애 티 많이 내" ('런닝맨')[종합]

2.

김종국 "♥예비신부, 나와 완전 반대...봉투 하우스 공개 후 장가 못갈 뻔" ('런닝맨')

3.

이영애, 15세 쌍둥이 母 현실 육아 고충..."서울行 후 배달 음식에 눈 떠" ('냉부해')

4.

임라라, 안타까운 쌍둥이 임신 현실 "30주도 안됐는데 배가 42인치..버거워" (엔조이커플)

5.

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 충격" ('런닝맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 말이 안 나온다, 메시 이후 이런 선수는 최초..."유니폼 판매 전 세계 1위, 7번 유니폼 MLS 2위"

2.

[속보]韓 축구 역사에 남을 제안! 한국 국대 FW, '손흥민 이적료급'로 빅리그 입성 예고...'박승수 소속팀' 영입 효과→"450억 이적료 지불 예정"

3.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

4.

롯데 나승엽, 사구에 뼈 맞았나.. 극심한 고통 호소 → 땅에 발 딛지도 못하고 교체

5.

LG 주전 포수 박동원, 3회 끝나고 갑자기 교체됐다...왜? [잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.