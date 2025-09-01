스포츠조선

[SC현장] "9명의 제베원 가장 소중해"…재계약 앞둔 5세대 최강 아이콘, 다시 쓸 성장 서사(종합)

기사입력 2025-09-01 15:10


[SC현장] "9명의 제베원 가장 소중해"…재계약 앞둔 5세대 최강 아이…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 제로베이스원이 컴백 소감을 밝혔다.

1일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 제로베이스원의 정규 1집 '네버 세이 네버' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.


[SC현장] "9명의 제베원 가장 소중해"…재계약 앞둔 5세대 최강 아이…
'네버 세이 네버'는 제로즈(공식 팬클럽)와 함께 쌓아올린 음악 여정에서 가장 빛나는 순간을 담은 앨범이다. '청춘 3부작'과 '파라다이스 2부작'을 거쳐 완성된 팀 제로베이스원이 가장 아이코닉한 순간을 함께 맞이한다는 포부를 담았다. 2023년 7월 Mnet '보이즈 플래닛'을 통해 데뷔한 뒤 특유의 다이내믹한 청량 에너지로 K팝의 새 역사를 써온 이들은 평범한 현실 속에서도 특별한 무언가를 꿈꾸는 이들에게 포기하지 않는다면 불가능은 없다는 응원 메시지를 전한다.


[SC현장] "9명의 제베원 가장 소중해"…재계약 앞둔 5세대 최강 아이…
김규빈은 "데뷔 때부터 지금까지의 순간을 떠올렸다. 저 자신도 음악도 성장했음을 느낀다"고, 김지웅은 "음악 퍼포먼스는 물론 팀워크에서도 더욱 성숙한 모습 보여 드리고 싶다"고, 석매튜는 "열정을 느끼셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

한유진은 "막내로서 성장하는 모습을 보여 드렸다면 이번에는 성숙한 슈퍼스타의 모습을 보여 드리려고 열심히 준비했다"고, 장하오는 "첫 정규 앨범이라 설렌다. 이번 앨범은 저희의 성장을 담아내 더욱 애착이 간다. '보이즈플래닛' 때부터 지금까지 지지해주신 분들께 큰 선물이 되면 좋겠다"고, 성한빈은 "2년간 달려오며 배운 경험을 담았다"고 전했다.


[SC현장] "9명의 제베원 가장 소중해"…재계약 앞둔 5세대 최강 아이…
김태래는 "2년간의 활동으로 자신감을 얻었다. 팀 결성부터 9명이 만든 성장 서사를 담은 앨범이라 의미가 크다"고, 리키는 "팬분들에게 소중한 선물이 됐으면 좋겠다"고, 박건욱은 "다양한 매력과 개성이 녹아있다"고 덧붙였다.


[SC현장] "9명의 제베원 가장 소중해"…재계약 앞둔 5세대 최강 아이…
타이틀곡 '아이코닉'은 단 한순간도 눈을 ? 수 없는 제로베이스원의 강렬한 존재감과 각 멤버들의 매력과 정체성을 담은 곡이다.

장하오는 "타인의 평가와 상관없이 우리는 스스로 아이코닉한 존재가 될 수 있다는 자신감을 담았다. 처음 노래를 듣자마자 강렬한 에너지를 느꼈다. 우리만의 색을 충분히 보여드리면서 팀으로서의 시너지도 낼 수 있겠다고 생각했다. 소년에서 아티스트로 성장하는 모습을 보여 드리고 싶다"고, 성한빈은 "우리만의 긍정 에너지와 도전 정신을 느끼실 수 있을 것"이라고 소개했다.


[SC현장] "9명의 제베원 가장 소중해"…재계약 앞둔 5세대 최강 아이…

이밖에 이번 앨범에는 선공개곡 '슬램덩크'를 비롯해 '로브식 게임' '구스범프' '덤' '나우 오어 네버' '덱스트라' '롱 웨이 백' '스타 아이즈' '아이 노 유 노' 등 총 10곡이 수록됐다.


[SC현장] "9명의 제베원 가장 소중해"…재계약 앞둔 5세대 최강 아이…
제로베이스원은 데뷔 앨범 '유스 인 더 셰이드'부터 전작 '블루 파라다이스'까지 발표하는 모든 앨범을 밀리언셀러 반열에 올려놓는 기염을 토했다. 미니 1집부터 5집까지 5연속 밀리언 셀러를 기록한 건 K팝 사상 제로베이스원이 처음이다. 특히 전작 '블루 파라다이스'는 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 28위에 올랐다. 이는 5세대 그룹 중 최고 성적이다.


[SC현장] "9명의 제베원 가장 소중해"…재계약 앞둔 5세대 최강 아이…
또 제로베이스원은 지난해 월드투어 '타임리스 월드'로 약 14만 관객을 동원했으며, 올해는 아레나급으로 규모를 키운 월드투어 '히어 앤 나우'를 진행한다. 약 2년 여만에 이처럼 눈부신 성장사를 보여준 그룹은 제로베이스원이 유일하다.

김규빈은 "'빌보드 200' 28위 소식을 듣고 정말 감사했다. 이번에는 커리어 하이를 향해 달려가고 싶다"고, 한유진은 "우리 음악을 많은 대중분들께 각인시키고 싶다"고 각오를 다졌다.


[SC현장] "9명의 제베원 가장 소중해"…재계약 앞둔 5세대 최강 아이…
제로베이스원은 웨이크원과의 재계약을 앞두고 있다. 성한빈은 "아직 확정된 게 아무것도 없다. 최대한 많은 대화를 하며 최선을 다해 좋은 방향으로 이야기 하고 있다. 지금 중요한 건 팬분들께 의미있는 정규 앨범을 잘 보여드리는 것"이라고, 박건욱은 "우리 모두 9명의 제로베이스원을 소중하게 생각한다"고 강조했다.


[SC현장] "9명의 제베원 가장 소중해"…재계약 앞둔 5세대 최강 아이…
제로베이스원은 이날 오후 6시 '네버 세이 네버'를 발매하고 본격 활동에 돌입한다.

성한빈은 "많은 부분에서 성장했다. K팝 대표 아이콘이 되고 싶다는 목표를 갖고 지금까지 왔다"고, 김태래는 "에너지와 메시지가 남는 아티스트로 기억되고 싶다. 앞으로 제로베이스원으로 많은 그림을 그려가며 역사적으로 남는 아티스트가 되고 싶다"고, 박건욱은 "항상 우상향 하며 위를 바라볼 수 있는 팀이 되고 싶다. 더 높게 날아오를 수 있는 제로베이스원이 되겠다"고 밝혔다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

가수 박군, 4개월째 방송·행사 포기한 이유…"연예인 같지 않다고 말하더라"(아침마당)

2.

김창열, 자식농사 대박났다 "아들 연세대 입학→엔터계 러브콜"

3.

'재벌 3세와 이혼' 최정윤, 딸 공부방 만들고 자책 "나 나쁜 엄마인가 봐"

4.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

5.

이병헌♥이민정 베니스 달군 부부애→"손예진♥ 현빈은 3살 子 육아중"

연예 많이본뉴스
1.

가수 박군, 4개월째 방송·행사 포기한 이유…"연예인 같지 않다고 말하더라"(아침마당)

2.

김창열, 자식농사 대박났다 "아들 연세대 입학→엔터계 러브콜"

3.

'재벌 3세와 이혼' 최정윤, 딸 공부방 만들고 자책 "나 나쁜 엄마인가 봐"

4.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

5.

이병헌♥이민정 베니스 달군 부부애→"손예진♥ 현빈은 3살 子 육아중"

스포츠 많이본뉴스
1.

아깝다! '홈 데뷔전' 손흥민, 슈퍼세이브에 막힌 환상 왼발 감아차기...LA FC, 샌디에이고와 1-1[전반 리뷰]

2.

'50홈런-150타점' 2015년 나바로, 박병호 넘으면 폰세 만난다…이래도 MVP 후보가 아니라고?

3.

아깝다, 골대강타! 손흥민, '유효슈팅 2회+기회창출 2회' 맹활약에도 LA 홈 데뷔전서 침묵...LAFC, 샌디에이고에 1-2 역전패

4.

황인범 초대박! EPL 풀럼이 영입 관심→"중원 전력 보강 후보"…페예노르트, 막대한 제안에만 협상

5.

'성장의 정석' 무리X, 부상X, 추격조→필승조. 10번째 불린 157km 강속구 유망주의 ERA가 1.99라니[SC 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.