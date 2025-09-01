"니네는 약속 다 지키냐"더니…유승준 "난 미련한 사람" 토로→미디어 현…

스포츠조선

"니네는 약속 다 지키냐"더니…유승준 "난 미련한 사람" 토로→미디어 현실 탓 [SC이슈]

기사입력 2025-09-01 15:18


[스포츠조선 고재완 기자] "난 모든 것을 얻었다. 마음은 늘 풍성하고 감사."

지난달 31일 유승준은 자신 유튜브 채널에 '유승준 인생 토크'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 유승준은 "아내를 열다섯 살에 만나 33년, 34년이 됐다. 내가 가장 힘들 때 결혼해 날 깊이 안아줬다"며 "인생에서 가장 힘들 때 첫째 아들을 얻었다. 첫째는 나한테는 등불이었다"고 말했다.

또 영상의 설명란에는 "저에게 가장 큰 축복이 있다면 사랑하는 아내와 사랑하는 가족을 얻은 것"이라며 장문의 글을 남겼다.

그는 "그런 의미에서 저는 모든것을 얻었다. 가슴 아픈 일이 있을 때에도 늘 마음은 풍성하고 감사했다. 사랑하는 아내와 아이들을 보면서 힘을 얻었다. 특히 쌍둥이 딸들은 볼 때마다 제게 힐링 그 자체"라며 "힘들고 아플수록 사랑과 용납과 위로는 더욱 가깝고 깊어 지더라. 고난을 지날 때는 가짜와 진짜가 구별되고 유한한것과 무한한 것도 구분되어진다"고 전했다.


유승준은 "실수와 후회 없이 살 수 있다면 좋겠지만, 주름과 흰 수염이 늘어야 인생을 깨닫는다. 잃어버리고 나서야 소중함을 아는 나는 참 미련한 사람이다"라며 "쉽지 않은 날들이었지만, 오늘까지 무사히 왔다. 이 세상에 쉬운 삶이 있을까. 미디어 현실이 너무 안타깝다"고 심경을 토로했다.

또 "과거 성룡 형님이 '쟨 뭐야?'라고 했지만, 중국 진출 당시 먼저 연락이 와 마음이 따뜻했다. 은인이었다"며 "과거 나도 판단했고 비판했지만 그 사람 인생을 모르는 나였다. 나는 무지했다"라고 전하기도 했다.

한편, 서울행정법원 행정5부는 지난 달 28일 유승준이 주 로스앤젤레스(LA) 총영사를 상대로 낸 사증(비자) 발급 거부 취소 소송 1심에서 원고 승소 판결을 내렸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

