KT 롤스터, LCK CL 최초 3시즌 연속 정규리그 1위 달성

KT 롤스터가 LCK 공식 2부 리그인 '2025 LCK 챌린저스 리그'(이하 LCK CL)에서 최초로 3시즌 연속 정규리그 1위를 달성했다.
KT가 일찌감치 1위를 확정지은 가운데, 나머지 팀들의 순위 경쟁은 시즌 마지막까지 치열하게 이어졌다. 결국 KT에 이어 T1 이스포츠 아카데미가 각각 챌린지 그룹 2위를 차지하며 플레이오프 2라운드 직행하게 됐다. 3위 DRX와 4위 BNK 피어엑스 유스는 플레이오프 1라운드에 진출해 플레이인에서 올라온 팀들과 맞붙는다. 플레이인에는 젠지 글로벌 아카데미, 한화생명e스포츠, 농심 레드포스, DN 프릭스가 출전한다.
1일 시작되는 플레이인은 5전 3선승제로 진행된다. 1일 젠지와 DN, 한화생명과 농심이 각각 맞붙는다. 이어 2일에는 1일 경기 승자들이 맞붙어 승리 팀이 플레이오프에 진출하고, 패자들의 맞대결이 예정돼 있다. 이후 8일에는 2라운드 승자조 패자와 패자조 승자가 마지막 플레이오프 진출권을 놓고 최종전을 치른다.
LCK CL 플레이인과 플레이오프 경기는 서울 마포구에 위치한 WDG 스튜디오 홍대에서 진행된다. 현장 관람 티켓은 경기 시작 24시간 전부터 티켓링크에서 예매 가능하며, 현장 키오스크에서 발권할 수 있다. 티켓 가격은 R석 1만 5000원으로 1인 4매까지 구매 가능하다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com