이승연, 사칭 계정 등장에 '강력 경고'…"신고해주세요"

기사입력 2025-09-01 21:29


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 이승연이 사칭 계정으로 인한 피해를 막아 달라고 당부했다.

1일 이승연은 최근 자신의 SNS를 통해 "또다시 사칭계정입니다. 신고 부탁드리고 어떠한 피해도 입지 않으시길 당부드려요"라는 글을 게재했다.

이승연이 공개한 캡처 속에는 실제 계정과 유사한 이름과 프로필 사진을 사용한 가짜 계정이 포착됐다. 해당 계정은 "이건 제 백업 계정"이라며 팔로우를 유도하고 있어 주의가 요구된다.

앞서 이승연은 여러 차례 비슷한 피해를 호소하며 팬들에게 각별한 주의를 당부한 바 있다.

네티즌들은 "사칭 계정 너무 많다", "피해 없길 바란다", "이승연 씨 힘내세요" 등의 반응을 보였다.

