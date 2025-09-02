스포츠조선

김지민♥김준호, 신혼 2개월 만에 '각방살이'…"코 심하게 골아서"

기사입력 2025-09-02 06:01


김지민♥김준호, 신혼 2개월 만에 '각방살이'…"코 심하게 골아서"

김지민♥김준호, 신혼 2개월 만에 '각방살이'…"코 심하게 골아서"

김지민♥김준호, 신혼 2개월 만에 '각방살이'…"코 심하게 골아서"

김지민♥김준호, 신혼 2개월 만에 '각방살이'…"코 심하게 골아서"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 신혼 생활 중인 개그맨 김준호와 김지민이 각방살이를 고백했다.

1일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 한 달 차 신혼을 즐기고 있는 김지민♥김준호의 모습이 공개됐다.

아침식사를 하던 모습을 보던 김국진은 "저 그림이랑 딱 맞네"라고 하정우가 선물한 그림을 언급했다.

또 최성국은 "저 그림 앞에서 저렇게 하고 서 본 적있냐"라고 물었고, 김지민은 질색하는 모습을 보였다.

이때 황보라는 "그러라고 선물을 해준 거다"라고 이야기했고, 김지민은 "감사 합니다 하정우씨"라고 감사 인사를 건냈다.

이어 김지민은 "오빠가 중고거래 마니아다"라고 이야기했고, 실제 김준호는 아령을 직접 거래하기 위한 모습을 보였다.

최성국은 "김준호 씨가 직접 나가냐"라고 물었고, 김지민은 "실제 오빠가 다 나간다. 가서 사진도 찍어주고 사인도 해준다. 그래도 연예인이라고 선글라스는 쓰고 나간다"라고 설명해 웃음을 자아냈다.

아령을 꺼내기 위해 한 방으로 들어갔고, 제작진은 "여기는 창고냐"라고 물었다.


이에 김지민은 "네"라고 대답했지만, 김준호는 "무슨 소리냐. 내가 코를 많이 골면 따로 자는 방이다"라고 설명했다.

김지민은 "오빠가 코를 많이 골면 여기로 피신 하는 거다"라고 했고, 제작진은 "침대가 없는 거냐"라고 물었다.

김지민은 "말하지 마세요. 침대 놔두면 자연스럽게 각방을 쓰게 된다"라고 이야기했지만 김지민은 깜짝 선물로 침대를 구입해 김준호를 웃게 만들었다.

깜짝 선물인 침대에 꽃을 올리던 김지민은 "우리 오빠가 힘이 약해서 뜨밤이 안 된다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

김준호는 김지민의 선물에 감격했고, 최성국은 "저렇게 하면 방에서 안 나올 거다"라고 지적했다.

이에 김지민은 "진짜 안 나온다. 밥 먹을 때랑 똥 쌀 때만 나온다"라고 이야기해 웃음을 자아냈다.

이후 침대에 누워 본 두 사람은 제작진을 보고 "좀 나가주실래요"라고 말해 웃음을 더 했다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

2.

'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"

3.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

4.

'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량에 스스로 감탄..“오” 터진 여신 비주얼

5.

원더걸스 유빈, 큰언니 암투병 중 뇌 전이에 도움 요청 "제대로 된 치료 받기 힘들어"

연예 많이본뉴스
1.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

2.

'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"

3.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

4.

'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량에 스스로 감탄..“오” 터진 여신 비주얼

5.

원더걸스 유빈, 큰언니 암투병 중 뇌 전이에 도움 요청 "제대로 된 치료 받기 힘들어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쏘니가 우릴 도왔는데, 결과는 미쳤어" LA FC 감독 한탄...손흥민 골대 강타, 팀은 '서부 1위' 샌디에이고에 1-2 역전패

2.

'BBC 속보' 터졌다! 리버풀, 거물급 수비수 영입 성공…비르츠, 이삭에 이어 게히까지 세계최고 전력 품는다

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

고기 또 사준다고 했더니, 또 우승해버리네...이대호, 1달 만에 고깃값 2500만원 쓰나

5.

韓 축구 팬들 놀라게 한 '깜짝 이적'...'빅리그 스트라이커 탄생' 오현규, '오피셜'만 남았다 "이미 메디컬 테스트 완료, 구단 센터에서 도착"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.