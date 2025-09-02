'월드 오브 워쉽', 14.8 업데이트를 통해 출시 10주년 기념 이벤트…

|
워게이밍은 해상 전투 MMO 게임 '월드 오브 워쉽(World of Warships)'의 14.8 업데이트를 통해 출시 10주년 기념 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.
또 업데이트 기간 게임에 접속하면 6단계 군함을 확정 획득할 수 있는 10주년 선물 보급 화물이 제공되며 10주년 이벤트 패스에 참여하면 프리미엄 군함 VII 보급 화물을 획득할 수 있다.
이밖에 '월드 오브 워쉽'에서 처음 전투를 치른 지 5년 이상이 지났고 전투 참여 횟수 25회 이상을 기록한 플레이어에게는 프리미엄 군함 VIII 정예 보급 화물이 선물로 지급되며 10년 이상 전투 참여 횟수 25회 이상인 플레이어에게는 특별 군함 X 정예 보급 화물이 제공된다.
출시 10주년을 기념하기 위해 새로운 임시 전투 유형 '과거의 격전'도 추가된다. 이 전투 유형에서는 항공모함과 잠수함이 제외된 수상함만의 교전이 펼쳐져 10년 전 출시 당시의 감흥을 느낄 수 있다고 워게이밍은 전했다. 총 6개의 챕터로 구성되며 각 챕터의 단계는 '월드 오브 워쉽'의 역사와 연관돼 있어 특정 연도에 제공된 군함과 지도만 사용할 수 있다. 마지막 챕터는 지도와 군함 제한은 없지만 특정 기능이 탑재된 군함과 하이브리드 군함은 제외되는 새로운 규칙이 적용된다.