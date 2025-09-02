스포츠조선

'월드 오브 워쉽', 14.8 업데이트를 통해 출시 10주년 기념 이벤트 실시

기사입력 2025-09-02 09:52


'월드 오브 워쉽', 14.8 업데이트를 통해 출시 10주년 기념 이벤트…



워게이밍은 해상 전투 MMO 게임 '월드 오브 워쉽(World of Warships)'의 14.8 업데이트를 통해 출시 10주년 기념 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.

일일 접속시 고급화물과 석탄, 크레딧, 자유 경험치, 프리미엄 계정, 축제 토큰 등의 보상을 제공한다. 축제 토큰은 전투 성과 보너스를 통해서도 획득할 수 있고 무기고에서 130개의 최대 고급 화물로 교환할 수 있다. 최대 고급 화물에는 고유 함장 획득에 필요한 영광의 순간, 결단력과 순발력, Sa Zhenbing 일대기, 파소데파트리아 전투 컬렉션 보급 화물이 포함되고 일본 10단계 중순양함 Kushiro(쿠시로)를 포함, 다양한 군함도 획득할 수 있다.

또 업데이트 기간 게임에 접속하면 6단계 군함을 확정 획득할 수 있는 10주년 선물 보급 화물이 제공되며 10주년 이벤트 패스에 참여하면 프리미엄 군함 VII 보급 화물을 획득할 수 있다.

이밖에 '월드 오브 워쉽'에서 처음 전투를 치른 지 5년 이상이 지났고 전투 참여 횟수 25회 이상을 기록한 플레이어에게는 프리미엄 군함 VIII 정예 보급 화물이 선물로 지급되며 10년 이상 전투 참여 횟수 25회 이상인 플레이어에게는 특별 군함 X 정예 보급 화물이 제공된다.

출시 10주년을 기념하기 위해 새로운 임시 전투 유형 '과거의 격전'도 추가된다. 이 전투 유형에서는 항공모함과 잠수함이 제외된 수상함만의 교전이 펼쳐져 10년 전 출시 당시의 감흥을 느낄 수 있다고 워게이밍은 전했다. 총 6개의 챕터로 구성되며 각 챕터의 단계는 '월드 오브 워쉽'의 역사와 연관돼 있어 특정 연도에 제공된 군함과 지도만 사용할 수 있다. 마지막 챕터는 지도와 군함 제한은 없지만 특정 기능이 탑재된 군함과 하이브리드 군함은 제외되는 새로운 규칙이 적용된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

