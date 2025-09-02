'재혼' 송중기, '힘들었던 시기' 심경 밝혔다 "부정적인 에너지 지배 …

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 송중기가 작품을 하면서 '힘들었던 시기'에 대해 솔직하게 털어놓았다.
지난달 31일 유튜브 채널 '유연석의 주말연석극'에는 '청춘을 함께한 찐친들의 방문 유바리토크바리 영업 10일차 천우희 송중기'라는 제목의 영상이 공개됐다.
스태프들을 위한 케이크 선물도 건넸다. 천우희는 "중기 오빠가 항상 이렇게 주변을 잘 챙긴다"고 칭찬했다.
최근 동네에서 산책하다가 만났다는 송중기와 유연석. 송중기는 "아침이었다. 츄리닝에 나는 모자 쓰고 머리도 못 감고 나왔는데 유연석은 되게 멋있게 입고 있었다. 그래서 한 두 번 뒤돌아봤다. '카메라 있나?'하고. 분위기는 거의 런던 공원에 나오는 사람 같았다"라고 웃었다.
항상 밝은 송중기지만 힘든 순간들도 있었다. 송중기는 "솔직히 모든 현장이 다 행복하지만은 않았다. 너무나 마음이 힘들었던 현장을 몇 개 겪어보니까 어떤 작품을 떠올렸을 때, 나를 생각했을 때 힘든 기억이 먼저 떠오르는 게 너무 슬프더라"고 털어놓았다.
송중기는 "형이랑 했던 '늑대소년' 했을 때 떠올려 보면, 좋은 기억밖에 안 나니까 그런 걸만들고 싶은 것"이라 했고 유연석은 "이렇게 마음을 쓰면서 했으니까 작품이 더 기대가 된다"고 공감했다.
"이번 주말에 뭐하냐"는 말에 송중기는 "내가 알기로는 형을 데뷔시켜준 사람을 만난다. 박찬욱 감독과 연관이 있는 사람이다. 유지태 배우의 아역을 찾고 있던 '올드포이팀'의 의상 실장님이 유연석과 알고 소개해줬다더라. 그 누나와 밥 먹기로 했다"라며 가장 최근의 근황도 전했다.
송중기는 오는 9월 5일 첫 방송되는 JTBC 드라마 '마이 유스'로 안방에 복귀한다.
'마이 유스'는 평범한 삶을 늦게 시작한 전직 아역스타이자 소설가 겸 플로리스트 선우해(송중기)와 그의 첫사랑 성제연(천우희)이 다시 만나 잊고 지낸 자신을 찾아가는 과정을 그린다.
한편 송중기는 2023년 영국 배우 케이티 루이스 사운더스와 재혼해 혼인신고와 동시에 임신 소식을 전해 화제를 모은 바 있다. 두 사람은 현재 1남 1녀를 두고 있으며, 송중기는 한국과 이탈리아를 오가며 활동 중이다.
