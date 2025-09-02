‘내 멋대로’ 이특 “TV조선 아들 임영웅, 꼭 출연해줬으면”

|
[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 슈퍼주니어 이특과 동방신기 유노윤호가 TV조선 새 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'에 임영웅의 출연을 바란다고 입을 모았다.
2일 오전 서울 금천구 TV조선 가산스튜디오에서 열린 '내 멋대로-과몰입클럽' 기자간담회에서 이특은 "TV조선의 아들 임영웅 씨가 꼭 한 번 나와주셨으면 한다. 무언가에 과몰입하는 그의 모습을 팬들이 정말 좋아할 것 같다"며 러브콜을 보냈다. 이어 "기회가 되신다면 꼭 출연해 달라"고 공개적으로 부탁해 눈길을 끌었다.
한편 채정안은 "저는 배우 케이트 블란쳇을 모시고 싶다. 연기에 몰입하는 모습뿐 아니라 일상을 어떻게 관리하는지도 관찰해보고 싶다"며 색다른 바람을 전했다.
'내 멋대로-과몰입클럽'은 일상 속 무언가에 몰입해 살아가는 사람들의 모습을 관찰하는 리얼리티 프로그램으로, 탁재훈·채정안·유노윤호·이특·미미미누가 MC를 맡았다.
첫 방송은 3일 오후 10시에 전파를 탄다.
