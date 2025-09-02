넷마블의 신작 '일곱 개의 대죄: 오리진', 트레일러 영상 공개 3일만에…

|
넷마블은 지난달 19일(현지시각) 독일 쾰른에서 열린 게임스컴 2025 전야제 쇼케이스 '오프닝 나이트 라이브(ONL)'에서 공개한 신작 오픈월드 액션 RPG '일곱 개의 대죄: Origin(오리진)'의 트레일러 영상이 공개 3일 만에 통합 조회수 325만 회를 돌파했다고 밝혔다.
이번 ONL에서 공개된 트레일러 영상은 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험할 수 있는 오픈월드와 다양한 영웅을 활용한 전투 시스템, 공중 탈 것 등 주요 콘텐츠를 담고 있으며, 동시에 CBT(비공개 시범 테스트) 참가자 모집 소식을 전했다.
영상은 ONL 공개 직후 한국, 일본, 서구권 '일곱 개의 대죄: Origin'의 공식 유튜브 채널을 통해 각각 게재됐으며, 한국 12만 회, 일본 157만 회, 서구권 156만 회를 기록했다. 넷마블은 이번 달 일본 치바 마쿠하리 멧세에서 열리는 도쿄게임쇼 2025(TGS 2025)에서 '일곱 개의 대죄: Origin'의 시연 빌드를 선보이고, 다양한 현장 이벤트를 통해 현지 관람객들에게 게임 브랜드 인지도를 강화한다는 계획이다.
'일곱 개의 대죄: Origin'은 전세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 인기 만화 '일곱 개의 대죄' IP를 기반으로 한 오픈월드 액션 RPG다. 멀티버스 기반의 오리지널 스토리로 원작 '일곱 개의 대죄', '묵시록의 4기사' 캐릭터는 물론 게임만의 캐릭터도 만나볼 수 있다. 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하고, 위기 상황에서 영웅을 교체하는 태그 전투, 영웅들의 강력한 합기, 무기와 영웅 조합에 따라 무한히 변화하는 액션을 즐길 수 있고, 다른 이용자들과 함께 하는 파티 플레이도 지원한다.
콘솔과 PC, 모바일 플랫폼에 동시 출시될 예정이다. 현재 게임 공식 브랜드 사이트를 통해 사전등록 및 CBT 참가 모집을 진행중이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com