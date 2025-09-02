스포츠조선

"168kg 47kg" 김윤지 "출산後 홈트 만으로 16kg 감량→출산 8일차부터 운동 시작"(슈돌)

기사입력 2025-09-02 13:11


"168kg 47kg" 김윤지 "출산後 홈트 만으로 16kg 감량→출산 …

[스포츠조선 고재완 기자] '슈퍼맘' 김윤지가 출산 후 16kg를 감량한 홈트 루틴을 공개해 시선을 사로잡는다.

오는 3일 방송되는 '슈돌' 588회는 '까꿍까꿍~ 우리 아기!' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 심형탁, 슈퍼맘 김윤지가 함께한다.

이날 방송에서 김윤지는 "임신 중에 16kg 넘게 체중이 늘었는데, 출산 후 홈트만으로 체중을 감량해 현재 출산 전보다 몸무게가 빠졌다"고 "현재는 168cm에 47kg정도"라며 사이즈를 공개해 슈퍼맘 선배인 MC 최지우와 안영미를 깜짝 놀라게 한다.

김윤지는 출산 후 16kg을 감량한 홈트 루틴을 공개해 이목을 집중시킨다. 출산 8일 차부터 운동을 시작했다고 밝힌 김윤지는 탄탄한 몸매가 돋보이는 크롭탑과 레깅스 차림으로 등장해 시선을 사로잡는다. 이어 가벼운 스트레칭과 복근 강화와 코어 힘을 키우는 운동 루틴을 선보인다. 뱃살은 찾아볼 수 없는 탄탄한 김윤지의 복근에 모두가 감탄을 터트린다.

무엇보다 김윤지는 딸 엘라와 함께하는 운동 루틴을 공개해 '자기 관리 끝판왕'의 위엄을 뽐낸다고. 김윤지는 엘라가 다가오자 "엄마의 무게가 되어주세요~!"라며 10kg의 엘라를 안고 파워 스쿼트를 보여준 데 이어 엘라를 어깨에 올린 채 흔들림 없이 운동을 이어가 모두의 눈을 휘둥그레지게 한다. 이에 안영미는 "저게 돼요?"라며 김윤지의 홈트 루틴에 입을 다물지 못한다.

김윤지가 16kg을 감량한 홈트 비법과 딸 엘라와 함께하는 특별한 운동은 오는 '슈돌' 본방송을 통해 확인할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윤정수, ♥원자현과 결혼..광저우 여신과 10년 인연→부부로

2.

故 이건희 회장 대저택 최초 공개..수백 개 통장에 서장훈 “부자 비결 바로 이거”

3.

58세에 첫 출산 초고령 산모 “완경 12년 뒤 임신”

4.

원빈♥이나영, 잠실 데이트 목격담 "돼지갈비 먹으러 와, 외자 배우 전문 식당"

5.

이대호, 후배 밥값만 1억 5천..."아파트 한 채 값 베풀어" ('옥문아들')

연예 많이본뉴스
1.

윤정수, ♥원자현과 결혼..광저우 여신과 10년 인연→부부로

2.

故 이건희 회장 대저택 최초 공개..수백 개 통장에 서장훈 “부자 비결 바로 이거”

3.

58세에 첫 출산 초고령 산모 “완경 12년 뒤 임신”

4.

원빈♥이나영, 잠실 데이트 목격담 "돼지갈비 먹으러 와, 외자 배우 전문 식당"

5.

이대호, 후배 밥값만 1억 5천..."아파트 한 채 값 베풀어" ('옥문아들')

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성 태업 논란' 희생양 안타까웠는데...'희대의 유리몸'으로 전락해버린 비운의 외인

2.

"SON톱? 제대로 쓸 줄 모르네" 홈 데뷔전 패배→느닷없는 포지션 논란…손흥민이 내놓은 대답은

3.

'충격' 탬파베이가 김하성을 포기했다 "웨이버 공시 후 애틀랜타 전격 이적"

4.

'英 BBC 충격 평점' 손흥민처럼 떠날 걸 그랬나..."리그에서 최악의 모습" 'SON 동갑내기' EPL 에이스의 굴욕 "모든 시도 실패로 끝"

5.

이걸 해냈네! 맨유, '안산가래호' 모두 정리...말라시아만 남았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.