차은우, '대표 훈련병' 훈련소 수료식 영상 터졌다 "軍 지휘부도 격려"…

백지은 기자
기사입력 2025-09-02 13:54
58세에 첫 출산 초고령 산모 “완경 12년 뒤 임신”
박민영, 앙상한 근황에 건강 이상 우려…"무리한 스케줄로 더 감량" 해명
[SC현장] "뭘 좀 아는 '느좋' 느낌"..'북극성', '원톱' 전지현♥'그리고' 강동원이 보여줄 어른 멜로 (종합)
故이건희 저택 최초 공개..초대형 스케일 "이게 한 사람 소유라고?" ('이웃집백만장자')
빅뱅 지드래곤, '대림 4세' 이주영과 다정 투샷[SCin스타]
'英 BBC 충격 평점' 손흥민처럼 떠날 걸 그랬나..."리그에서 최악의 모습" 'SON 동갑내기' EPL 에이스의 굴욕 "모든 시도 실패로 끝"
'와' 대체 외인이 한달만에 MVP 후보라니, LG 대체 어떻게 기적을 만들었나
태업할 걸 그랬어! 작별 영상까지 유출됐는데 '이적 무산'…결국 마지막 퍼즐 못맞춘 리버풀
[오피셜] '한국 최고 유망주' 양민혁, 최악의 소식...포츠머스 뒷통수, EPL 유망주 전격 영입 '포지션 경쟁 과열'
'비싼 유리몸은 필요없어!' 대충격! 김하성 방출한 탬파베이의 확실한 손절메시지, 커리어에 치명적 오점 생겼다