스포츠조선

'건강이상설' 박민영, 의도적 감량이었다…앙상한 몸매 걱정에 직접 해명[SC이슈]

기사입력 2025-09-02 14:39


'건강이상설' 박민영, 의도적 감량이었다…앙상한 몸매 걱정에 직접 해명[…
사진제공=TV CHOSUN

[스포츠조선 정빛 기자] 지나치게 마른 모습으로 걱정을 산 배우 박민영이 건강 이상설에 해명했다.

박민영은 2일 자신의 SNS에 "지금 촬영 중인 '세이렌' 한설아 캐릭터를 위해 건강하게 다이어트를 하고 있었다. 최근 무리한 스케줄 탓에 체중이 조금 더 줄어 팬분들이 걱정하신 것 같다"고 남겼다.

이어 "저는 건강하다. 하루 세 끼 잘 챙겨 먹고 있으니 걱정하지 말아 달라"고 전했다. 이어 "기다려 달라. '컨피던스맨'도, '세이렌'도, 예능도 곧 보여드리겠다"고 덧붙였다.


'건강이상설' 박민영, 의도적 감량이었다…앙상한 몸매 걱정에 직접 해명[…
사진제공=TV CHOSUN
앞서 박민영은 지난 1일 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서 열린 TV조선 새 주말 미니시리즈 '컨피던스맨 KR' 제작발표회에 참석했다. 슬림핏 드레스를 입고 등장한 그는 이전보다 한층 더 야윈 모습으로 시선을 모았고, 온라인에서도 건강을 우려하는 목소리가 이어졌다. 특히 박민영은 전작 '내 남편과 결혼해줘'에서도 환자 캐릭터 설정을 위해 체중을 대폭 감량해 화제를 모은 바 있다.

박민영은 '컨피던스맨 KR'에서는 사기꾼 팀의 리더 윤이랑 역을 맡았다. 오는 6일 오후 9시 10분 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

58세에 첫 출산 초고령 산모 “완경 12년 뒤 임신”

2.

박민영, 앙상한 근황에 건강 이상 우려…"무리한 스케줄로 더 감량" 해명

3.

[SC현장] "뭘 좀 아는 '느좋' 느낌"..'북극성', '원톱' 전지현♥'그리고' 강동원이 보여줄 어른 멜로 (종합)

4.

故이건희 저택 최초 공개..초대형 스케일 "이게 한 사람 소유라고?" ('이웃집백만장자')

5.

빅뱅 지드래곤, '대림 4세' 이주영과 다정 투샷[SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

58세에 첫 출산 초고령 산모 “완경 12년 뒤 임신”

2.

박민영, 앙상한 근황에 건강 이상 우려…"무리한 스케줄로 더 감량" 해명

3.

[SC현장] "뭘 좀 아는 '느좋' 느낌"..'북극성', '원톱' 전지현♥'그리고' 강동원이 보여줄 어른 멜로 (종합)

4.

故이건희 저택 최초 공개..초대형 스케일 "이게 한 사람 소유라고?" ('이웃집백만장자')

5.

빅뱅 지드래곤, '대림 4세' 이주영과 다정 투샷[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 BBC 충격 평점' 손흥민처럼 떠날 걸 그랬나..."리그에서 최악의 모습" 'SON 동갑내기' EPL 에이스의 굴욕 "모든 시도 실패로 끝"

2.

'와' 대체 외인이 한달만에 MVP 후보라니, LG 대체 어떻게 기적을 만들었나

3.

태업할 걸 그랬어! 작별 영상까지 유출됐는데 '이적 무산'…결국 마지막 퍼즐 못맞춘 리버풀

4.

[오피셜] '한국 최고 유망주' 양민혁, 최악의 소식...포츠머스 뒷통수, EPL 유망주 전격 영입 '포지션 경쟁 과열'

5.

'비싼 유리몸은 필요없어!' 대충격! 김하성 방출한 탬파베이의 확실한 손절메시지, 커리어에 치명적 오점 생겼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.