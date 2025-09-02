스포츠조선

'조정석♥' 거미, 두 팔로 감싸도 못 가린 D라인...둘째 임신 근황 포착됐다

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 최근 둘째 임신을 발표한 가수 거미의 근황이 공개됐다.

지난 1일 백지영은 "늦은 피드. BTX 모임. 다른 그림을 찾아라. 주기적으로 서로의 안부를 묻고 응원하고 기가막힌 에피소드들을 대방출하는 진짜 즐거운 시간. 이번엔 젊은이들(?)의 핫플 을지포차에서 젊은이들의 안주를 먹었드랬습니다"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

백지영은 거미, 김범수, 케이윌, 이승기, 윤종신과 모여 가수들끼리의 돈독한 우정을 다졌다.


친한 지인들과 모임을 가진 백지영은 둘째를 임신한 거미와 다정히 기대어 환하게 웃고 있는 모습. 특히 흰 옷을 입고 있는 거미는 볼록 나온 D라인으로 더욱 눈길을 끌었다.

한편 거미는 2018년 한 살 연상의 배우 조정석과 결혼해 2020년 첫 딸을 품에 안았다.

지난 7월에는 약 5년 만에 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 거미의 소속사 아메바컬쳐는 "거미, 조정석 부부가 둘째 아이를 임신한 것이 맞다"며 "다만 아직 임신 초기인 만큼 조심스러운 단계이다. 축복하는 마음으로 예쁘게 지켜봐주셨으면 감사하겠다"고 전했다.

