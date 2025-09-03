스포츠조선

차은우, 예쁜 여동생 보자 눈웃음 폭발 "동동이도 얼굴천재"

기사입력 2025-09-03 06:10


차은우, 예쁜 여동생 보자 눈웃음 폭발 "동동이도 얼굴천재"

[스포츠조선 이유나 기자] 그룹 아스트로(ASTRO) 멤버 겸 배우 차은우(28·본명 이동민)가 보고 싶던 여동생과 감격의 상봉을 했다.

차은우는 2일 충남 논산 육군훈련소에서 진행된 수료식에서 훈련병 대표로 사회에 있을때보다 훨씬 더 늠름해진 모습을 보여줬다. 하지만 여동생의 등장에 강렬했던 눈이 한순간에 눈웃음으로 풀려버렸다.

이날 차은우는 이후 가족들과의 잠깐의 만남 시간에 여동생 동동이를 보고 벅찬 마음을 감추지 못하는 모습이 포착돼 눈길을 끌었다.


차은우, 예쁜 여동생 보자 눈웃음 폭발 "동동이도 얼굴천재"
차은우의 눈웃음을 유발한 주인공은 바로 반려견 동동이 . 차은우의 본명 이동민과 차은우 남동생 본명 이동휘의 동자를 따서 동동이로 지었다고 한다.


차은우, 예쁜 여동생 보자 눈웃음 폭발 "동동이도 얼굴천재"
네티즌들은 "아니 잘생긴 사람은 반려견도 예쁘다" "주인과 똑 닮은 모습이 여동생 맞다" 등의 반응을 보였다.

한편 차은우는 지난 7월28일 연예계 동료들 배웅을 받으며 육군훈련소에 입소했다. 기초군사훈련을 마친 그는 오는 4일 자로 국방부근무지원단 소속 군악병으로 복무를 이어갈 예정이다. 전역 예정일은 2027년 1월27일이다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'학폭 부인' 송하윤, 반포고 동창들 나섰다 "초유의 여학생 폭행사건, 강제전학 소문 확산"

2.

'싱글맘' 이지현, 미용사 도전 2년 만에 기쁜 소식 전했다 "예약 마감돼 감사"

3.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

4.

'연수입 40억' 전현무, 홍콩 명소 철거시켰다 "내 영향력 이 정도" ('이유있는건축')

5.

"희귀한 투샷" 이정재X이영애, 24년만의 재회 "나이는 나만 먹었지"

연예 많이본뉴스
1.

'학폭 부인' 송하윤, 반포고 동창들 나섰다 "초유의 여학생 폭행사건, 강제전학 소문 확산"

2.

'싱글맘' 이지현, 미용사 도전 2년 만에 기쁜 소식 전했다 "예약 마감돼 감사"

3.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

4.

'연수입 40억' 전현무, 홍콩 명소 철거시켰다 "내 영향력 이 정도" ('이유있는건축')

5.

"희귀한 투샷" 이정재X이영애, 24년만의 재회 "나이는 나만 먹었지"

스포츠 많이본뉴스
1.

지옥의 5강 싸움, 매 경기 결승전인데..."안현민, 오늘은 못 뛴다. 내일도 대타" 왜? [수원 현장]

2.

한화 잡고 5강 불씨 되살려라! KIA 선발 명단 공개 → 윤도현 리드오프 출격

3.

아직도 안좋은가... 김현수 또 선발제외. 2군 완봉승 유망주 1군 콜업[잠실 현장]

4.

'이게 0.5초만에 답할 문제인가' 4승 ERA 0.36 톨허스트 vs 9S 유영찬. 염갈량이 뽑은 8월 MVP는?[잠실 코멘트]

5.

"오 예, 리얼리 굿" → 손절 당한 김하성을 왜? 애틀란타는 1800만불이 소액인가. 눈 딱 감고 '희망회로' 돌렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.