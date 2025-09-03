박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 박탐희가 8년 전 암 진단을 받았다고 밝혔다.
3일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 '최초 공개!' 8년 동안 아무에게도 말하지 못했던 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다.
큰언니를 제외한 가족들에게도 암 선고 사실을 알리지 않았다는 박탐희는 "경험해보니까 너무 아프더라. 마음이 죽을 것같이 힘들더라. 나만 아프면 되지 않냐. 이걸 알려주면 계속 같이 걱정하게 되지 않냐. 그래서 아프게 하고 싶지 않았다. 언니에게 부모님한테 절대 얘기하지 말아달라 했다"며 남편에게도 비밀에 부쳤다고 밝혔다.
암 진행 상태에 대해 박탐희는 "초기인 줄 알고 열었는데 전이가 됐더라. 전이된 부분까지 도려내면서 큰 수술이 됐다. 우리가 예상하지 못한 결과가 나왔다. 그래서 항암을 해야 한다더라"라며 "항암을 하면 머리가 빠지지 않냐. 머리가 다시 나기까지 되게 오래 걸린다더라. 그래서 몇 년 간 활동을 못 하는 상황이 왔다. 너무 괴로웠다"고 활동을 중단할 수밖에 없었던 이유를 털어놨다.
