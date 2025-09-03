스포츠조선

21살★ 전성기 앞두고 135km 빗길 참사...레이디스코드 故은비 오늘(3일) 11주기

기사입력 2025-09-03 08:48


21살★ 전성기 앞두고 135km 빗길 참사...레이디스코드 故은비 오늘…
사진 = 사진공동취재단.

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 걸그룹 레이디스코드의 은비가 세상을 떠난지 11년이 흘렸다.

지난 2014년 9월 3일 레이디스 코드 은비는 빗길 교통사고로 당일 사망했다. 향년 21세.

당시 멤버들이 탄 차량은 대구 스케줄을 마치고 이동하던 중 경기도 용인 영동고속도로 신갈분기점 부근에서 빗길에 미끄러져 가드레일을 들이받고 전복됐다. 당시 차량은 시속 135.7㎞로 과속으로 질주하다 빗길에 미끄러지며 사고가 일어났다고.

이후 같은 차량을 타고 있던 권리세 역시 장시간 수술을 받다 중환자실로 옮겨졌지만 4일 뒤 세상을 떠나며 안타까움을 더했다.

2013년 미니앨범 '코드#01 나쁜여자'로 데뷔한 레이디스코드는 '예뻐예뻐' '소 원더풀' '키스키스' 등을 발표하며 활발한 활동을 펼쳤지만 비극적인 사고 이후 오랜 휴식기를 가지게 됐다.


21살★ 전성기 앞두고 135km 빗길 참사...레이디스코드 故은비 오늘…
가슴 아픈 사고 후 힘든 시간을 견뎌낸 레이디스코드의 세 멤버 애슐리, 소정, 주니는 멤버 故 은비의 기일 'I'm Fine Thank You'를 발매하며 고인을 추모했다.

세 멤버는 3인조로 다시 활동을 했지만 2020년 2월 폴라리스엔터테인먼트와의 계약이 만료되며 팀을 해체, 멤버 모두 각자의 길로 흩어졌다.

당시 소정은 "빠르게 흘러간 시간이 야속하기도 하고 부족한 내게 보내주신 큰 사랑에 보답해드리지 못한 것 같아 아쉽고 속상하다. 슐리언니 리세언니 은비언니 주니를 만난 건 내 인생에서 가장 큰 행운이었다. 잠시 각자의 길에서 새로운 도전을 하게 됐지만 레이디스코드로 함께할 날을 기다리겠다. 많은 일들이 있었지만 견딜 수 있었던 건 팬분들 덕분이었다. 감사드린다. 함께 한 모든 시간 정말 행복했다. 잊지 않겠다"라 전하기도 했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

2.

'연수입 40억' 전현무, 홍콩 명소 철거시켰다 "내 영향력 이 정도" ('이유있는건축')

3.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

4.

이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"

5.

'군인' 차은우, 남동생도 잘생겼는데 여동생도 예뻐 '자동 무장해제'

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

2.

'연수입 40억' 전현무, 홍콩 명소 철거시켰다 "내 영향력 이 정도" ('이유있는건축')

3.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

4.

이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"

5.

'군인' 차은우, 남동생도 잘생겼는데 여동생도 예뻐 '자동 무장해제'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

3.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

4.

목숨 걸고 이겨야 하는 경기, 그런데 NC 주전 포수 김형준 1회 만에 교체 왜? [수원 현장]

5.

KIA 위즈덤, 허리가 불편해서 한 타석 치고 교체

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.