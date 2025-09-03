21살★ 전성기 앞두고 135km 빗길 참사...레이디스코드 故은비 오늘…

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 걸그룹 레이디스코드의 은비가 세상을 떠난지 11년이 흘렸다.
지난 2014년 9월 3일 레이디스 코드 은비는 빗길 교통사고로 당일 사망했다. 향년 21세.
이후 같은 차량을 타고 있던 권리세 역시 장시간 수술을 받다 중환자실로 옮겨졌지만 4일 뒤 세상을 떠나며 안타까움을 더했다.
2013년 미니앨범 '코드#01 나쁜여자'로 데뷔한 레이디스코드는 '예뻐예뻐' '소 원더풀' '키스키스' 등을 발표하며 활발한 활동을 펼쳤지만 비극적인 사고 이후 오랜 휴식기를 가지게 됐다.
가슴 아픈 사고 후 힘든 시간을 견뎌낸 레이디스코드의 세 멤버 애슐리, 소정, 주니는 멤버 故 은비의 기일 'I'm Fine Thank You'를 발매하며 고인을 추모했다.
세 멤버는 3인조로 다시 활동을 했지만 2020년 2월 폴라리스엔터테인먼트와의 계약이 만료되며 팀을 해체, 멤버 모두 각자의 길로 흩어졌다.
당시 소정은 "빠르게 흘러간 시간이 야속하기도 하고 부족한 내게 보내주신 큰 사랑에 보답해드리지 못한 것 같아 아쉽고 속상하다. 슐리언니 리세언니 은비언니 주니를 만난 건 내 인생에서 가장 큰 행운이었다. 잠시 각자의 길에서 새로운 도전을 하게 됐지만 레이디스코드로 함께할 날을 기다리겠다. 많은 일들이 있었지만 견딜 수 있었던 건 팬분들 덕분이었다. 감사드린다. 함께 한 모든 시간 정말 행복했다. 잊지 않겠다"라 전하기도 했다.
