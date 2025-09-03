[공식] "내봬누" 이을 명대사 나오나..'환승연애4', 10월 1일 공…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '환친자'를 대거 만들어낸 '환승연애'가 오는 10월 1일 시즌 4로 돌아온다.
티빙 오리지널 '환승연애4'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티. 단순한 연애 관찰을 넘어 이별 이후의 감정선, 환승과 재회의 갈림길, 그리고 새로운 사랑의 가능성까지 담아내며 매번 시청자들의 뜨거운 공감을 이끌어왔다.
특히 '환승연애' 시리즈는 공개 당시 15주 연속 주간 유료 가입기여자수 1위를 차지할 뿐만 아니라 공개 40일만에 시청자 수 100만 명을 돌파, 뜨거운 화제성을 기록하며 연애 프로그램에 새로운 패러다임을 제시한 바 있다.
이에 시즌 4에서는 이전보다 한층 더 깊어진 몰입감과 현실적인 연애 서사로 감성 짙은 가을을 물들일 예정이다. 특히 '환승연애' 대표 패널 군단 사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라가 다시 한 번 뭉쳐 웃음과 공감을 넘나드는 '과몰입 타임'을 책임진다.
이번에 함께 공개된 로고 포스터는 이번 시즌의 서사를 함축적으로 담아냈다. 차가운 파란빛 배경 속에 뉘여진 모래시계는 마치 시간이 멈춘 듯한 정적의 순간을 포착한다. 그러나 그 위에 적힌 "멈췄던 우리의 시간이 다시 시작된다"는 문구는 멈춤 뒤에 찾아오는 새로운 흐름, 끝난 듯 보였던 관계가 다시 이어질 가능성을 은유적으로 드러낸다. 가을의 시작과 함께 공개되는 시즌 4와 절묘하게 맞물리며, 시청자들에게 설렘과 회한을 동시에 불러 일으킨다.
'환승연애4'는 로고 포스터만으로도 기대감을 끌어 올리며 다시 한 번 '올 타임 레전드'로 도약할 준비를 마쳤다. 매 시즌마다 폭풍 같은 전개로 웃음과 눈물을 동시에 안겼던 '환승연애'가 이번 시즌4에서 또 어떤 짜릿한 서사와 반전을 선보일지 관심을 모으고 있다.
과거와 현재가 교차하는 청춘들의 이야기를 담은 티빙 오리지널 '환승연애4'는 오는 10월 1일 티빙에서 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com