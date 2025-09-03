‘돌싱포맨’ 김준호, 체면 강조하며 큰소리…“평생 바닥에 기어다닌다” […

|
[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 김준호가 아내 김지민 앞에서도 물러서지 않는 '허세 끝판왕' 면모를 드러냈다.
2일 오후 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨' 199회에는 배우 차태현, 가수 김종민, 핀란드 출신 방송인 레오 란타가 게스트로 출연해 솔직한 입담을 나눴다.
그러자 김준호는 기다렸다는 듯 "저는 사나이로서 하고 싶은 대로 한다"고 호언장담하며 허세를 폭발시켰다. 그는 이상민을 향해 "결혼하면 주도권이 정말 중요하다. 처음부터 기를 잡아야 한다. 지금부터 주도권을 못 잡으면 평생 바닥에 기어 다녀야 한다. 남자는 박박 질러야 한다"고 조언 아닌 조언을 늘어놓았다.
주변에서는 "지민 씨가 이거 본다"라며 만류했지만 김준호는 물러서지 않았다. 그는 "상관없다. 남자는 체면이 서야 한다. 너무 죽어 있으면 안 된다. 우리가 뭐 죄 지은 것도 아닌데 왜 숨죽이고 살아야 하냐"고 목소리를 높이며 허세 끝판왕의 존재감을 과시했다.
이를 지켜보던 차태현과 김종민은 황당하다는 듯 폭소했고 MC들은 "저러다 집에 가면 쩔쩔 매는 거 아니냐"고 짓궂게 놀렸다. 하지만 김준호는 굴하지 않고 끝까지 강한 남편 코스프레를 이어가 현장을 웃음바다로 만들었다.
한편 김준호는 지난해 개그우먼 김지민과 결혼하며 '개그계 공식 부부'로 화제를 모았다.
'신발 벗고 돌싱포맨'은 매주 화요일 오후 10시 40분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com