보넥도·스트레이키즈·에이티즈 등 2025 KGMA 1차라인업 공개

[스포츠조선 고재완 기자] 2025 KGMA 1차 라인업이 공개됐다.
KGMA 조직위원회는 3일 오는 11월 14일과 15일 인천 인스파이어 아레나에서 개최되는 제2회 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(2025 KGMA)의 1차 라인업으로 보이넥스트도어, 스트레이 키즈, 아이브, 에이티즈, 키스오브라이프, 피프티피프티(이하 가나다순)를 발표하고 성대한 K팝 축제를 예고했다.
스트레이 키즈(방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔)는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 K팝 아티스트 최다 기록인 7연속 1위 금자탑을 세운 글로벌 톱 아티스트다. 지난달 22일 발표한 정규 4집 '카르마'는 발매 일주일 만에 300만 장이 넘는 판매고를 올리는 등 남다른 화력과 위상을 과시했다.
아이브(안유진, 가을, 레이, 장원영, 리즈, 이서)는 올해 초 미니 3집 '아이브 엠파시' 선공개곡 '레블 하트'로 가요계를 평정했으며, 지난달 25일 발표한 미니 4집 '아이브 시크릿' 타이틀곡 'XOXZ'를 통해 음악적 변신에도 성공했다. 아이브는 또 세계 최대 규모의 글로벌 뮤직 페스티벌 롤라팔루자에서도 K팝 걸그룹 최초로 2년 연속 무대에 오르는 성과도 냈다.
에이티즈(홍중, 성화, 윤호, 여상, 산, 민기, 우영, 종호)는 지난 6월 발표한 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3' 타이틀곡 '레몬 드롭'과 '인 유어 판타지 에디션' 동명의 타이틀곡까지 두 곡을 연달아 빌보드 '핫 100'에 진입시키며 막강한 글로벌 인기를 입증했다. 최근 성공적으로 마친 북미 투어를 통해 스타디움 아티스트로 거듭났다.
키스오브라이프(쥴리, 나띠, 벨, 하늘)는 지난해 '스티키'로 큰 사랑을 받은 데 이어 올해도 '립스 힙스 키스'로 인기를 이어왔다. 감각적인 퍼포먼스와 무대로 글로벌 K팝 팬들의 시선을 모은 가운데, 이 곡은 중국 최대 음원 사이트 QQ뮤직 주간 한국 차트 1위를 차지했다.
피프티피프티(키나, 문샤넬, 예원, 하나, 아테나)는 지난 4월 발표한 '데이 앤 나이트' 타이틀곡 '푸키'가 음원 차트에서 역주행하며 오랫동안 사랑받고 있다. 음색 요정 다섯 멤버가 만들어 내는 하모니와 단단한 퍼포먼스로 대중에 믿음을 쌓았으며 각종 예능에서도 활약하고 있다.
KGMA 조직위원회는 이번 시상식을 빛낼 아티스트들의 2차와 3차 라인업도 순차적으로 발표할 예정이다.
2025 KGMA는 한 해 동안 국내외 팬들에게 큰 사랑을 받은 K팝과 밴드, 트롯 등 대중음악의 다양한 부문에서 유의미한 성과를 거둔 가수들이 출연해 아티스트와 팬들이 하나가 되는 축제의 장으로 꾸며질 예정이다. 레드벨벳 아이린, 키스오브라이프 나띠가 각각 14일과 15일 MC로 나서며 지난해에 이어 배우 남지현도 이틀 연속 MC로 나서 두 사람과 호흡한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com